Ein Kreisel für die Stockacher Straße

Die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt in der Stockacher Straße in Tuttlingen ruhen ab sofort. Es ist Winterpause, daher wurde der Abschnitt nun winterfest gemacht. Laut Uwe Neumann, Fachbereichsleiter Tiefbau bei der Stadt Tuttlingen, gehen die Arbeiten im nächsten Jahr weiter. Derweil werden weitere Überlegungen zu einem Kreisverkehr an der Kreuzung der Stockacher Straße mit der Bodenseestraße angestrengt.

Nach den Untersuchungen steht fest: Ein Kreisel an der Feuerwache und dem geplanten Lidl-Neubau wird es nicht geben. Einen Durchmesser von 26 Metern müsste er haben, aber dazu reicht der Platz nicht aus. Der Kreisel würde bis in die neue Feuerwache hineinragen. Nun wird über eine Ampellösung nachgedacht, mit deren Hilfe die Einsatzkräfte, aber auch die Autofahrer aus der Straße Im Jungen Steigle besser auf die Stockacher Straße einfahren können.

Besser sieht es mit dem Platz an der Kreuzung der Stockacher Straße mit der Bodenseestraße aus. Dort sei laut Hermann ein 26-Meter-Kreisel realisierbar. Henner Lamm (SPD) fragte in der Sitzung des Tuttlinger Gemeinderats am Montagnachmittag an, ob dort wegen des Schwerlastverkehrs nicht besser ein Kreisel mit einem Durchmesser von 32 Metern gebaut werden sollte.

Doch das, so informierte Neumann, sei aus Platzgründen nicht möglich: „26 Meter sind das Mindestmaß, jeder weitere Meter tut gut. Aber ein größerer Radius wird nicht gehen. Die 26 Meter sind das Maximum, was wir dort reinbekommen.“ Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck betonte, dass es sich bei dem angedachten Kreisel um einen überfahrbaren Kreisverkehr handeln würde. Von daher seien die 26 Meter ausreichend.

Radverkehr berücksichtigen

Bis zur Winterpause fanden in der Stockacher Straße die Arbeiten zwischen der Talstraße und der Widerholdstraße (Bauabschnitt 2) statt. Dort verlegen die Stadtwerke Tuttlingen (SWT) neue Leitungen (wir berichteten). Eine grundhafte Sanierung und Neugestaltung der Straße ist für die kommenden Jahre vorgesehen. Dann soll auch der Radverkehr berücksichtigt werden, der aber vor allem parallel entlang der Stockacher Straße durch die Liptinger Straße geführt werden soll. Daher müssen es auch Querungsmöglichkeiten in der Stockacher Straße für Radfahrer geschaffen werden.

Im Bauabschnitt 1 zwischen dem Knoten Burgtheater und der Talstraße haben die SWT bereits ihre neuen Leitungen verlegt. Eine Deckensanierung der Straße und Markierungsarbeiten wurden kurzfristig durchgeführt, allerdings müssen die SWT noch einmal ran und auf 110 Metern Trinkwasser- und Abwasserleitungen erneuern. „Für die weiterführenden Planungen ist die abschließende Beschlussfassung zur Verkehrsführung um das Drei-Kronen-Areal zwingende Voraussetzung“, heißt es in der Sitzungsvorlage zum Gemeinderat. Die Gestaltung des Straßenabschnitts soll wie im Bauabschnitt 2 erfolgen.

Baumquartiere sind möglich

Das gilt auch für die Bauabschnitte 3 (zwischen Widerholdstraße bis zur Straße Im Jungen Steigle) und 4 (zwischen der Straße Im Jungen Steigle und Ortsende). Für den Bauabschnitt 4 liegt der Vorschlag einer Fahrbahn mit Mittelstreifen vor. Dieser könnte mit Baumquartieren unterbrochen werden und damit den Stadteingang optisch aufwerten.

Neumann stellte in der Sitzung des Gemeinderats am Montag mehrfach klar, dass es sich bei den Ideen lediglich um Prüfaufträge handeln würde. Noch sei nichts beschlossen. Auch mit den Stadtwerken gebe es noch keine Abstimmung darüber, wann und wie die notwendigen Tiefbauarbeiten im Bauabschnitt 1 erfolgen.

Die weitere Planung soll nun vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans für das kommende Jahr durch das Regierungspräsidium in Freiburg an ein Ingenieurbüro vergeben werden.