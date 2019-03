Ein Kilo Marihuana unter der Matratze - 28-Jähriger muss in Haft

Ein Jahr und neun Monate: So lang muss ein 28-Jähriger nun hinter Gitter. Der Vorwurf: Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringem Umfang. Mehr als ein Kilo Marihuana hatte der Zoll im Oktober in der Wohnung des 28-Jährigen gefunden. Dafür musste sich der Mann am Donnerstag vor dem Tuttlinger Schöffengericht verantworten.

Es ist ein Sonntagabend im Oktober des vergangenen Jahres. Eine Streife des Zolls fährt durch Tuttlingen. Auf Höhe des Stadtgartens fallen den Beamten zwei Männer auf. „Das war reiner Zufall“, sagt einer der Beamten später vor Gericht aus. „Wenn wir unterwegs sind, kontrollieren wir jeden“. Dieses Mal landen sie einen Volltreffer. Bei einem der beiden finden die Zollbeamten unter anderem mehrere Tüten Marihuana mit ein bis zwei Gramm Inhalt, verkaufsfertig abgepackt. Weil die Beamten davon ausgehen, dass ihnen ein Händler ins Netz gegangen ist, beantragen sie eine Wohnungsdurchsuchung und entdecken weitere Drogen. Unter der Matratze, in der hintersten Ecke, eingepackt in eine Plastiktüte: ein Kilogramm Marihuana. Im Kühlschrank: Amphetamine. Eine Menge, die die Zollbeamten nicht jeden Tag finden. Der 28-Jährige wandert in Untersuchungshaft – für fünf Monate. Bis ihn am Donnerstag Beamten der Vollzugsanstalt Hechingen in den Gerichtsaal des Amtsgerichts in Tuttlingen führen. „Ich habe gesagt, dass ich die Drogen gefunden habe. Ich habe gelogen. Das tut mir leid“, sagt der 28-Jährige vor Gericht. „Ich wollte verkaufen“, erklärt er. Das Paket habe er von einem Kollegen auf Kommission bekommen. Der habe 1000 Euro für das Kilo haben wollen. Der Angeklagte habe soviel verkaufen wollen, um das Geld abzuzahlen. Den Rest habe er für sich behalten wollen, sagt er aus. Der Algerier kam 2009 nach Deutschland, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Im Moment ist er nur geduldet – eine Abschiebung nicht möglich, weil er keinen Pass hat. Und arbeiten dürfe er auch nicht. Schon zwei Arbeitgeber habe er gefunden, die ihn angestellt hätten, aber jedes Mal sei ihm die Arbeitserlaubnis vom Landratsamt verwehrt worden. Erst seit er in Untersuchungshaft ist, kann er jeden Tag zur Arbeit gehen.

Minderschwerer Fall?

Da der Angeklagte geständig war, ging es für das Gericht vor allem um die Frage, ob der Fall als minderschwer anzusehen sei. Darauf hatte der Verteidiger des Angeklagten plädiert. Er forderte eine Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung – auch weil sein Mandant zum ersten Mal mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten sei.

Das Schöffengericht sah das allerdings anders. „Was in diesem Fall herausragt, ist vor allem die Menge“, sagte Richter Thomas Straub. „Das Vertrauen, um ein Kilogramm Marihuana auf Kommission zu bekommen, muss man sich erst einmal erarbeiten“, sagt Straub. Es sei von einer engen Verstrickung in Drogengeschäfte auszugehen. Das Schöffengericht folgte schließlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den 28-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten – ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.