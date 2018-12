Ein Jahr kostenlos Bus und Bahn fahren für Senioren

Wen dieses Thema interessiert, wer noch Fragen hat oder wer sich bereits entschieden hat, bei der Aktion teilzunehmen, kann sich an das Straßenverkehrsamt des Landkreises Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/926 5199 oder an den Verkehrsverbund Tuticket unter der Nummer 07461/926 3500 wenden oder die Ämter persönlich in der Bahnhofstraße 100 in Tuttlingen aufsuchen.

Bei Auskünften zum Fahrplan und den Tarifen hilft laut Landratsamt das Tuticket-Kundencenter weiter. Auch sind dort Fahrpläne in großer Schrift erhältlich.