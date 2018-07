„Ein guter Satz ist besser als jede Ohrfeige“

Der Frankfurter Singer und Songwriter Daniel Wirtz spielte am Freitagabend im ausverkauften Festivalzelt auf dem Honberg. Mit unserer Mitarbeiterin Valerie Gerards hat er vor dem Konzert über seine Musik, Lyrik und den Vorteil von kleinen Bühnen gesprochen.

Wie wichtig ist es Dir, dass die Leute Deine Texte mitgrölen können? Das macht doch Laune, oder?

Früher war ich ja zehn Jahre mit englischsprachiger Musik unterwegs. Da hat der ein oder andere mal einen Refrain halb mitgesungen, und dann auch noch falsch. Als ich dann Solo und auf Deutsch losgezogen bin, haben alle plötzlich lauthals mitgesungen. Ich hatte also Songs geschrieben, die auch in ihnen geschlummert haben. Das ist das beste, was mir je passiert ist.

Was sind eigentlich Deine Lieblingsbands?

Ich bin von den Seattle-Bands der 90er Jahre geprägt worden, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Leider leben die meisten nicht mehr, ich glaub Eddie Vedder von Pearl Jam ist der letzte von meinen Helden, der noch am Start ist. Die anderen haben sich leider alle umgebracht.

Ja, das ist wirklich Traurig. In einigen Deiner Stücke geht es ja auch um Selbstmordgedanken und Depressionen ... Du machst das aber bitte nicht!?

Nee, deshalb schreibe ich ja in meinen Songs darüber. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich schreibe lieber darüber, als dass es Krebs wird. Das ist meine eigene Therapie. Ich bin froh, dass ich die Gitarre habe und ein leeres Blatt Papier.

Du hast ja zu Jahresbeginn auf großen Bühnen gespielt, wie Rock am Ring. Wie gefällt es Dir in unserem kleinen Zirkuszelt?

Ich war schonmal hier und hatte nur positive und wunderschöne Erinnerungen - auch wenn dann irgendwann der Film gerissen ist. Aber das ist ja auch ein Beweis dafür, dass man sich sehr wohl gefühlt hat, wenn man nicht mehr weiß, wie man nach Hause gekommen ist. Große Festivals sehen natürlich sehr gut in der Vita aus und die machen auch richtig Spaß. Aber man hat kaum Kontakt zu den Leuten. Bei meiner Art von Musik ist es schön, so nah dran zu sein, man ist gleichzeitig näher an der Energie der Leute.

Deine ersten Alben waren musikalisch ziemlich düster und auch ein bisschen wiederholend. Da wurde sehr deutlich, dass es Dir eigentlich um die Texte geht, dass Deine Lyrik sehr im Vordergrund steht.

Ich denke auch. Ich bin ja auch mal unplugged mit ´nem Piano und ein paar Streichern unterwegs gewesen, und theoretisch könnte ich auch mit ´ner Blockflöte und einer Triangel losziehen. Würde auch reichen (lacht). Natürlich liegt der Schwerpunkt auf dem Wort. Das ist die härteste Waffe, die man haben kann. Ein guter Satz ist besser als jede Ohrfeige. Natürlich versuche ich auch, mir bei der Musik ein bisschen Mühe zu geben, schade, dass das so langweilig rüberkam (lacht).

Nein, die Texte waren so gut, dass es überhaupt nicht langweilig war! Aber Dein neues Album „Die fünfte Dimension“ finde ich viel rockiger und weniger düster.

Ich mache ja immer das gleiche: Ich gehe in Studio, schließe mich da für neun Monate ein, und die Platte, die danach kommt, ist ja nur ein Zeitzeuge dessen, was man bis dahin erlebt hat. Wenn es halt mal ein bisschen düsterer im Leben ist, dann ist die Platte eben düsterer. Damit muss ich dann leben und alle anderen auch.

Mit „Die fünfte Dimension“ drehst Du thematisch ein größeres Rad als Liebe und geliebt werden. Da fragst Du nach dem Sinn des Lebens und einem Leben nach dem Tod. Sind das die Fragen, die Dich gerade umtreiben?

Mhh. Ja klar, man wird älter, man ist Vater. Da werden natürlich andere Sachen wichtig, die vorher in so einem Rock´n´Roll-Erlebnis nicht so wichtig waren. In den letzten Jahren hat sich aber auch die politische Lage in eine Richtung entwickelt, die nicht so prickelnd ist. Was die Politiker da so äußern und herumschreien, da muss man auch mal ein bisschen von links zurückschreien. Ich will mir später nicht von meinem Sohn anhören müssen, „Alter, wo warst Du denn?“ Da entstehen dann so Songs wie „Das verheißene Glück“ zum Beispiel. Da wird es dann auch mal ein bisschen politischer.