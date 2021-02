Ein „Freezer“ von Binder kühlt den Impfstoff im KIZ

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) wird seit dieser Woche ein spezieller Ultratiefkühl-schrank der Tuttlinger Firma Binder eingesetzt. In ihm könnten auch größere Mengen des Impfstoffs gelagert werden. Bis jetzt allerdings werden die Kapazitäten des KIZ bei weitem nicht ausgeschöpft, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Kaum öffnet sich die doppelte Tür aus Stahl, dampft es heftig: Im Inneren des Schranks herrschen frostige 80 Grad unter Null – die Temperatur, bei der der mRNA-Impfstoff von Biontech Pfizer gelagert werden muss. Einmal pro Woche kommt die Lieferung. Bundespolizisten bringen ihn in die Kreissporthalle – bewaffnet. Denn in Zeiten des Mangels seien die kleinen Ampullen wertvoll und begehrt. „Das ganze Gebäude ist rund um die Uhr bewacht“, berichtet Bernhard Flad vom Leitungsteam des KIZ.

Gebaut wurde der Ultratiefkühlschrank nur wenige hundert Meter von seinem Einsatzort entfernt – bei der Firma Binder in Gänsäcker. Binder ist einer von weltweit fünf Herstellern, die für solch extreme Temperaturen ausgelegte „Freezer“ im Programm haben. Die Mitbewerber sitzen in den USA, Mexiko, China und Japan. Entsprechend sieht die aktuelle Auftragslage aus. 440 Impfzentren werden bundesweit beliefert, 60 in Baden-Württemberg. „Dass bundesweit in Tuttlinger Schränken gekühlt wird, ist schon beeindruckend“, stellt Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck bei einem Vororttermin im Impfzentrum fest.

Vorteile brachte dem Tuttlinger KIZ die Produktion vor Ort übrigens nicht: Da die Beschaffung zentral abgewickelt wird, galten auch hier die üblichen Wartefristen. Folglich fand der Utratiefkühlschrank auch erst eine Woche nach KIZ-Eröffnung seinen Weg vom Mittleren Ösch in die Theodor-Heuss-Allee. Bis dahin half Trockeneis. Während die technische Ausstattung passt, wartet man auf größere Impfstoff-Zuteilungen – wie überall im Land. Darum ist es auch weiterhin in der Kreissporthalle relativ ruhig: Von sieben Impfstraßen ist nur eine in Betrieb, alles in allem wurden bislang 1250 Menschen immunisiert, die meisten von mobilen Impfteams in Pflegeheimen. „Wir könnten hier von der Logistik her ab sofort täglich 750 Menschen impfen, haben aber nur Impfstoff für 60. Es ist etwa so, wie wenn Sie mit einem großen Reisebus fahren, aber nur einen Passagier an Bord haben“, so Jürgen Zeller vom KIZ-Leitungsteam.