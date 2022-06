Der Traum vom eigenen Gartenpool: Was man unbedingt beachten muss

Ab welcher Poolgröße braucht es einen Bauantrag? Was darf man einfach so in seinen Garten stellen?

Pools im Innenbereich (bedeutet hier Siedlungsbereich) sind bis 100 Kubikmeter genehmigungsfrei. Gelegentlich wird ein Pool fest überdacht, ähnlich wie ein Gewächshaus. Dann wird ein Baugenehmigungsverfahren notwendig.

Und wie sieht es mit dem Befüllen der Pools aus? Darf man die einfach so mit Wasser volllaufen lassen?

Die handelsüblichen Gartenpools darf man (noch) mit Trinkwasser befüllen. Es gibt keine Mengenbegrenzung, die das Wasserwirtschaftsamt vorgibt. Die Poolbesitzer können grundsätzlich über ihre Wasseruhr ihren Pool befüllen.

Beschränkungen treffen einzig und allein die Wasserversorgungsunternehmen (WVU) und diese müssten dies auch kommunizieren

Und beim Wasserablassen: Was gibt es zu beachten? In der Regel ist das Poolwasser ja chemisch belastet. Muss man das beim Wasserwirtschaftsamt anmelden?

Das Wasser kann grundsätzlich über eine belebte Bodenzone (mit Gras bewachsener Boden, der 30 Zentimeter Dicke haben sollte) abgeleitet werden. Falls die nicht vorhanden ist, darf es nur über den Abwasserkanal abgeleitet werden. Ausnahme: Bei kleineren „Baumarktpools“ (etwa sieben bis zehn Kubikmeter Fassungsvermögen) ist eine Versickerung über den Boden oder eine Gartenbewässerung im Einzelfall vertretbar. Eine Anmeldepflicht gegenüber dem Wasserwirtschaftsamt beim Ableiten über den Abwasserkanal gibt es nicht. Jedoch sind die kommunalen Satzungen zur Abwasserbeseitigung zu beachten - somit ist die jeweilige Gemeinde zuständig. Wenn jemand das Poolwasser in ein Gewässer einleiten will, kommt das Wasserwirtschaftsamt ins Spiel, da hierfür eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich wäre.

Menschen sind ja gerne kreativ. Ist es erlaubt, den Hydranten anzuzapfen, um den eigenen Pool zu befüllen. Tun oder lassen?

Nein! Hydranten anzuzapfen ist nicht erlaubt und stellt mindestens eine Ordnungswidrigkeit dar.

Nun soll der Sommer ja heiß und trocken werden: Gibt es Bestimmungen, ab welcher Trockenheit kein Wasser mehr für Pools und Teiche verwendet werden darf?

Als Präventivmaßnahme können die Wasserversorgungsunternehmen und -verbände heute schon solche Befüllungen untersagen, sofern die Sicherstellung der Wasserversorgung der Bevölkerung gefährdet ist. Dies geschieht per Allgemeinverfügung.