Ein Edeka auf dem Storz-Areal?

Eigentlich hätte der Beschluss der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen über die sechste Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) aufgrund der jahrelangen Diskussion am Montagabend einfach abgesegnet werden können. Doch die Tuttlinger Hans-Martin Schwarz und Uwe Schwartzkopf (beide LBU) störten sich daran, dass in den Plan heimlich, still und leise ein neuer Nahversorger für das Gewerbegebiet Nord eingeplant worden sei – und das, ohne darüber im Gemeinderat schon gesprochen zu haben. Deswegen votierten sie auch gegen die Fortschreibung.

Bei der Fläche im Gewerbegebiet Nord handelt es sich um das Areal, das durch einen möglichen Wegzug von Verkehrswegebau Storz für eine Wohnbebauung frei werden könnte. 500 Wohneinheiten sollen dort nach den Plänen der Stadt entstehen. Bei einer Belegung mit durchschnittlich drei Personen könnte ein Nahversorger mit 1500 zusätzlichen Bewohnern in dem Areal rechnen.

„Ebenso soll ein Sondergebiet im nördlichen Bereich an der Rudolf-Diesel-Straße dargestellt werden. Hier soll ein Nahversorger angesiedelt werden, der durch die Nachfrage der neuen Wohneinheiten notwendig wird“, heißt es in der Begründung für die sechste Fortschreibung des FNP. Um die Vertraglichkeit des Nahversorgers mit dem Zentrenkonzept der Stadt Tuttlingen zu prüfen, sei bereits ein Gutachten erstellt worden, das bereits im Dezember 2016 an die Stadt gegangen sei: „Im Gutachten wird festgestellt, dass die Ansiedlung des Nahversorgers keine negativen Auswirkungen mit sich bringen würde“, heißt es in der Begründung für den FNP.

Markt würde Lücke schließen

Die Idee, die dahinter steckt: In Ergänzung zum in die Jahre gekommenen E-Center an der Weimarstraße könnte Edeka an der Rudolf-Diesel-Straße einen weiteren Supermarkt eröffnen. Der bisherige Plan beinhaltet eine Verkaufsfläche von 3200 Quadratmetern. Allerdings wird in dem Gutachten eine Flächenreduzierung des Nahversorgers empfohlen. Dieses soll in einem Bebauungsplanverfahren abgestimmt und festgelegt werden.

An dem Standort wäre laut des Gutachtens ein Gesamtumsatz in Höhe von 9,4 Millionen Euro möglich, von denen 7,8 Millionen Euro auf Lebensmittel entfallen würden.: „Der Standort grenzt an ein Wohngebiet an und füllt eine Lücke zum zentralen Versorgungsbereich laut Einzelhandelskonzept der Stadt Tuttlingen“, heißt es in dem Gutachten.

Doch das sehen Schwarz und Schwartzkopf nicht so. „Ein Edeka-Markt auf dem Storz-Areal widerspricht unserem Zentrumskonzept diametral“, sagte Schwarz. Er sieht zudem die Gefahr, dass sich mit der Neuansiedlung von Edeka auf dem Storz-Gelände im zu überplanenden Union-Areal „nichts mehr ansiedelt“. Er plädierte dafür, die Sonderfläche wieder aus dem FNP herauszunehmen: „Wir sind ein bisschen sauer darüber“, sagte Schwarz.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck sprach davon, dass es sich bei der Ansiedlung eigentlich um eine Verlegung handeln würde. Daher müsse man auch noch einmal über die Verkaufsgröße nachdenken. Tuttlingens Erster Bürgermeister Emil Buschle meinte, dass die Ansiedlung nicht gegen das Zentrumskonzept der Stadt verstoßen würde. Mit dem Edeka Milkau in Immendingen und dem Aach Center in Stockach würde man sehen, „was für tolle Einkaufssituationen möglich sind.“

Struktur wie in Wildwest

Auch Buschle sprach von einer Verlegung von Edeka. Im Gewerbegebiet Nord brauche es eine neue Ordnung und Struktur, zumal es dort zwei Leerstände gebe: „Da ist ein Stückweit Wildwest.“ Dem Nahkauf am ZOB habe er mit Blick auf das Union-Areal eine Bestandsgarantie gegeben.

Schwartzkopf sah das anders: „Das E-Center wird nicht verschwinden. Es entsteht ein neuer Markt.“ Auswirkungen sieht er auch für die Supermärkte im Donautal. Er prognostizierte, dass viele Berufspendler einen Edeka-Markt im Gewerbegebiet Nord nutzen würden, um in Tuttlingen einzukaufen und nicht etwa im Edeka in Mühlheim.

Auch Schwartzkopf betonte, dass die Ansiedlung dem Zentrumskonzept widerspreche: „Ich kann verstehen, dass Horst Riess (der Geschäftsführer der Tuttlinger Wohnbau, d. Red.) niemanden fürs Union-Areal findet“, sagte der LBU-Politiker. Er habe die Befürchtung, dass die Stadt mit der Entscheidung das Zentrumskonzept aufweiche: „Das ist nicht okay und nicht in Ordnung.“

Die Fortschreibung des FNP wird nach der Zustimmung vom Montag nun dem Regierungspräsidium in Freiburg zur Prüfung vorgelegt.