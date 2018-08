Ein Dinner in fantasievollen Kostümen

Ein Event für Augen, Ohren und den Gaumen gibt es am Samstag, 29. September: Ab 20 Uhr laden Ilknur Giarmana, Pächterin der Caffé-Bar C7, und Christian Scharnetzki, Inhaber von Home-Living & Hair und Home-Bride, zu einem Travestie-Dinner in die Räumlichkeiten des Cafés in der Unteren Hauptstraße 16 ein.

Normalerweise bietet das C7 neben einem Frühstück oder Snacks die unterschiedlichsten Softdrinks und auch alkoholische Getränke an, sowie diverse italienische Kaffeespezialitäten. Nun aber will Ilknur Giarmana in seinen Räumlichkeiten ausgesuchte Events anbieten. Als erstes veranstaltet sie gemeinsam mit Christian Scharnetzki, der Anfang dieses Jahres bereits zum zweiten Mal als Chris Flower zur Travestie-Show „Pumps 45“ in das Scala Kino eingeladen hatte, ein in Tuttlingen noch nie da gewesenes Travestie-Dinner.

„Ich werde dabei alleine auftreten“, erklärt Christian Scharnetzki, „und die Gäste mit fantasievollen, bunten Kostümen und aufwändigen Perücken mit den unterschiedlichsten Nummern in die glitzernde glamouröse Welt der Travestie entführen.“ Dazwischen können sich die Gäste am von Ilknur Giarmana konzipierten und vorbereiteten Buffet stärken und den glamourösen Abend in angenehmer Runde genießen.

Um ein stilvolles Ambiente und mehr Raum für die Showbeiträge zu schaffen, wird die gläserne Verbindungswand zum Modegeschäft C7 geöffnet und dieses im vorderen Bereich geräumt, so dass mehr Raum für das Buffet, die Gäste und die schillernd bunte Show zur Verfügung stehen.