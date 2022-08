Ein Brand nach dem anderen: Tuttlinger Feuerwehr ist am Anschlag

Der Brandgeruch hängt am Montag in der Bahnhofstraße rund um den Stadtgarten noch in der Luft. Die Wand rund um die Fenster der Doppelhaushälfte ist verkohlt, Scherben liegen auf dem Gehweg. Am Sonntagabend sind die oberen beiden Stockwerke ausgebrannt, sechs Bewohner sind vorübergehend heimatlos. Es war der zweite schwere Brand am Sonntag und nur einer in einer Reihe von Bränden, die die Tuttlinger Feuerwehr momentan an den Anschlag bringt.

Allein in acht Tagen im August waren es schon zehn Einsätze, im Juli 42, im Juni 46. Viel „Kleinkram“ ist darunter, technische Hilfeleistungen oder Fehlalarme von Brandmeldeanlagen. Aber auch immer wieder das: Wohnungsbrand, Fahrzeugbrand, Gebäudebrand. Der traurige Höhepunkt waren die beiden Einsätze am Sonntag. Erst brannten mehrere Autos auf einem Grundstück an der Ludwigstaler Straße, später dann das Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße.

Heiße Herdplatte ist der Auslöser

Der Brand in der Bahnhofstraße ging laut Polizei wohl von einem Topf mit Öl auf einer heißen Herdplatte aus. Vom ersten Obergeschoss breiteten sich die Flammen nach oben aus, in kürzester Zeit stand der Dachstuhl in Flammen. Die beiden Wohnungen oben sind unbewohnbar, das Frisörgeschäft im Erdgeschoss ist durch Löschwasser geschädigt und momentan ebenfalls nicht zu benutzen.

Der Alarm kam gegen 21.30 Uhr, einige Feuerwehrleute waren noch wegen des vorhergehenden Einsatzes in der Feuerwache – und rückten sofort wieder aus. „Fünf Minuten später und wir wären zuhause gewesen“, sagt Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder. Und das, nachdem es schon am Wochenende zuvor in einem Wohnhaus an der Stockacher Straße gebrannt hatte, und auch unter der Woche zahlreiche Einsätze die Feuerwehr auf Trab hielten. „Die Belastung ist schon extrem“, sagt Vorwalder.

Die gute Nachricht: Ein Serientäter ist – nach aktuellem Stand der Dinge – nicht in der Stadt unterwegs. Zwar vermutet die Polizei in zwei Fällen – das Haus an der Stockacher Straße und die brennenden Autos – Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger im ersten Fall wurde jedoch schon vor einigen Tagen festgenommen. Es komme immer mal wieder vor, dass sich Brände häufen, sagt Vorwalder, „für eine Urlaubszeit ist das aber schon ein relativ hohes Einsatzaufkommen“.

Mehr Leute werden alarmiert

Weil nicht alle Feuerwehrleute vor Ort sind, werden zur Sicherheit mehr als üblich alarmiert oder auch Unterstützung aus Nachbargemeinden geholt. Doch auch im Nachgang ziehen die Einsätze viel Arbeit nach sich. Schläuche, Atemschutzgeräte, Werkzeug: „Jedes Gerät, das im Einsatz war, muss gereinigt, geprüft und gewartet werden“, erklärt Vorwalder. Also in Einzelteile zerlegt und wieder montiert, gegebenenfalls versiegelt werden. Was im Einsatz war oder ist, wird elektronisch erfasst, jedes Teil ist nachverfolgbar. Dazu muss die Kleidung gewaschen und imprägniert, gegebenenfalls geflickt werden, „die Jungs und Mädels sehen nach dem Einsatz ja aus wie die Schornsteinfeger“, sagt Vorwalder.

Drei bis vier Stunden Rüsten rechnet die Feuerwehr pro Einsatzstunde. Und vieles davon muss sofort nach dem Einsatz passieren, denn wer weiß, wann der nächste kommt. Noch gibt es Material im Lager, doch bei der momentanen Taktung kommt die Feuerwehr kaum hinterher. „Irgendwann geht es an die Substanz“, meint der Kommandant.

Ein Stück Idealismus gehört schon dazu. Dirk Schad, Koordinator der Schnelleinsatzgruppen des DRK

Auch für die anderen Rettungskräfte. Das DRK deckt die Versorgung der Verletzten zwar mit Hauptamtlichen ab, die weitergehende Betreuung übernehmen aber Ehrenamtliche. Die Bewohner in Notunterkünfte bringen oder ihnen Ersatzkleidung besorgen zum Beispiel, zählt Dirk Schad, Koordinator der Schnelleinsatzgruppen des DRK, auf. Oder auch Essen für die Einsatzkräfte kochen – Samstagnacht gab’s Erbseneintopf. Das DRK sei personell – Gott sei Dank – gut aufgestellt, sagt Schad. Aber: „Ein Stück Idealismus gehört schon dazu.“ Schließlich passiere das alles nebenbei. „Jeder arbeitet, da muss man schon gucken, wie man das mit dem Arbeitgeber hinkriegt.“

Dass die Feuerwehren und Rettungskräfte über Gebühr belastet sind, das ist momentan nicht nur in Tuttlingen der Fall. Auch die Hitze trage zu den vielen Bränden bei, sagt Polizeisprecher Dieter Popp. Immer wieder würden Flächenbrände auf Wiesen und Feldern gemeldet. „Da reicht ein Glassplitter, der das in Brand setzt, oder eine glimmende Zigarette“, sagt Popp und mahnt erhöhte Vorsicht an. Auch Maschinen laufen schnell heiß und ältere Gebäude mit viel Holzanteil sind ebenfalls hitzeanfällig.

Wobei die Hitze vor allem seinen Einsatzkräften zu schaffen mache, sagt Klaus Vorwalder: „Bei den Temperaturen in der Schutzkleidung tätig zu sein, das kostet Körner.“ Wie die Feuerwehrleute trotzdem motiviert bleiben? Der Erfolg helfe, meint Vorwalder, und der gute Zusammenhalt unter den Abteilungen. Und dass häufig ein Dankeschön komme – sei es vom Oberbürgermeister oder einem geretteten Bewohner.