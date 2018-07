Ein Blick auf die Heimat-Landschaften

„Albbilder – Heimat-Landschaften in Grafik und Malerei“: Mehr als 70 beeindruckende Werke ausgewählter Künstler aus der Region sind ab sofort im Foyer des Landratsamtes in Tuttlingen zu sehen. Kreisarchivar Dr. Hans-Joachim Schuster führte zusammen mit seinen Mitarbeitern Nina Schreiber und Roland Heinisch bei der Vernissage am Montagabend in die sehenswerte Ausstellung ein.

Landrat Stefan Bär begrüßte die zahlreichen Gäste und stellte das Ausstellungsprojekt vor. Im Jahr 2018 hat das Landratsamt im Jahresprogramm Kreis-Kunst-Kultur den Schwerpunkt auf das Thema „Heimat“ gelegt. Nicht Personen, sondern erlebenswerte „Heimat-Landschaften“ im Landkreis Tuttlingen werden in den Mittelpunkt gestellt. So will man den Besuchern mit Gemälden und Grafiken ein Landschaftserlebnis ausgewählter Künstler vermitteln.

Fragen zu den Themen Kunst und Literatur, im Allgemeinen und zu den Künstlern, Malern und Grafikern der Region des 19. und 20. Jahrhunderts wurden dabei in einer lockeren Frage- und Antwortrunde behandelt und so den Besuchern ein perfekter Überblick über die ausgestellten Werke der jeweiligen Künstler, ihre Motivation und Arbeitsweise vermittelt.

Die Albbilder sind vier geographischen Regionen zugeordnet: dem großen Heuberg, der Hegaualb, dem Donautal und der Baar-Alb. Die Bildmotive bringen die verschiedenen Landschaften mit künstlerischen Mitteln zum Ausdruck, die Bilder datieren aus dem 19. und auch aus dem 20. Jahrhundert und werden mit passenden Gedichten und Reisebeschreibungen (auch aus Goethes Bericht seiner Schweizer Reise von 1797) ergänzt, denn, so Bär, Bildende Kunst und Poesie sollen miteinander verbunden sein.

Grafiken aus dem 19. Jahrhundert

Die grafischen Arbeiten stammen aus dem 19. Jahrhundert, meist aus dem Sammlungsbestand „Alte Ansichten“ des Kreisarchivs. Die Gemälde sind meist jünger, denn die Maler haben die Region eigentlich erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Der kleinere Teil der Gemälde kommt aus der Kunstsammlung des Kreises. Der größere Teil sind Leihgaben von Städten, Gemeinden und Museen.

Die Vernissage wurde vom Gitarrenduo der Jugendmusikschule Tuttlingen Julia Strobel und Paul Kieselmayer, Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, umrahmt.