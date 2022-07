Ein „aussichtsloser Fall“ vor Gericht: Drogenabhängiger terrorisiert Bekannte und Unbekannte

Wegen einer langen Liste von Straftaten quer durch das Strafgesetzbuch muss sich ein 31-jähriger Mann vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil verantworten: Es geht um mehrfache gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Widerstand und tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Diebstahl.

Er gilt als gemeingefährlich, aber wegen halluzinatorischer Schizophrenie auch als schuldunfähig. Auf der Anklagebank sitzt ein großer, junger Mann. Er erscheint an diesem heißen Sommertag ganz in Schwarz, sein Blick wirkt leer, fast leblos.

Öffentlichkeit wird teilweise ausgeschlossen

Wie es zur kriminellen Karriere kam, bleibt zum Auftakt des Prozesses unklar, weil das Gericht die Öffentlichkeit bei den Aussagen zur Person und zu den Taten auf Antrag von Pflichtverteidiger Rüdiger Mack „wegen schutzwürdigen Interessen“ ausschließt, wie der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer erklärt. Nur so viel wird noch bekannt: Einen Beruf hat er nicht erlernt.

Der Beschuldigte verbreitete jahrelang Unsicherheit und Angst, vor allem in seinem Wohnort Rottweil, wo er in einer Notunterkunft in einem verrufenen Viertel lebte, aber auch in Tuttlingen. Er beschimpfte Bekannte und Unbekannte, beleidigte sie auf übelste Weise, schlug ihnen unvermittelt ins Gesicht, trat sie mit den Füßen – auch gegen den Kopf. So ging das jahrelang, bis er auf einen Beschluss des Landgerichts Rottweil vom 18. Januar dieses Jahres „vorläufig“ ins Zentrum für Psychiatrie Reichenau eingewiesen wurde.

Anklageverlesung dauert halbe Stunde

Staatsanwalt Robin Schray benötigt eine halbe Stunde, um die Anklage zu verlesen. Trotz der schweren Vorwürfe drängt er nicht auf eine harte Strafe, sondern auf Schuldunfähigkeit wegen paranoider, halluzinatorischer Schizophrenie. Heißt unter anderem: Er hatte Wahnvorstellungen und hörte Stimmen, die ihm Befehle gaben.

Das ist die Diagnose des psychiatrischen Gutachters Charalabos Salabasidis, und darauf zielt auch dieser Prozess ab: Es ist ein „Sicherungsverfahren“, das den Beweis erbringen soll, dass der Beschuldigte dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden kann und muss.

Um einem Menschen auf diese Weise die Freiheit zu nehmen, sieht das Strafrecht strenge Voraussetzungen und Verfahren vor. Und so nimmt die Strafkammer jeden einzelnen Tatvorwurf genauestens unter die Lupe und hat insgesamt 38 Zeugen geladen.

Zeugen stammen aus dem Milieu

Viele Zeugen stammen aus dem Milieu des Beschuldigten und sind der deutschen Sprache nur unzureichend mächtig, sodass spontan Dolmetscher herbeigerufen werden müssen. Andere Zeugen erscheinen erst gar nicht. Richter Münzer lässt dann prompt nach einem Mann suchen, der auch gefunden wird, aber: „Er ist in keiner guten Verfassung, es ist ja schon morgens um zehn Uhr“, sagt der Richter mit feiner Ironie. Im Klartext: Der Zeuge stand unter Alkoholeinfluss.

Alkohol und harte Drogen sind auch das große Problem des Beschuldigten. Die Rede ist von „chronischer Cannabis- und Alkohol-Abhängigkeit“. Meist endet das in Psychosen. Als Richter Münzer seine Ex-Freundin fragt, was sie denn den ganzen Tag gemacht hätten, antwortet sie: „Wodka getrunken!“ Und auf Nachfrage, ob das alles gewesen sei: „Manchmal auch Bier und Wein!“ Ob er sie auch geschlagen habe? „Ist egal, passt schon!“ Alle Blutproben, die bei dem 31-Jährigen entnommen wurden, ergaben Werte von mehr als zwei Promille.

Aggression ruft Polizei auf den Plan

So auch an jenem 8. Mai 2020 in Tuttlingen, als er in der Tuttlinger Zeughausstraße bei einer Demonstration „mit verfassungsfeindlichen Zeichen“ teilnahm und sich so aggressiv aufführte, dass die Polizei gerufen wurde. Ein Beamter schildert als Zeuge, wie der Mann sich einer Blutprobe widersetzt, wie er auf der Fahrt ins Krankenhaus randalierte und ihn und seine Kollegen beschimpfte und drohte: „Ich schlitze dich auf wie ein Schwein!“ Die Blutprobe ergab 2,39 Promille. Bei anderer Gelegenheit belästigte, bedrohte und beschimpfte er Fahrgäste im Tuttlinger Bahnhof.

Die Russen werden dich töten. Eine der Beleidigungen

In Rottweil sprang er unter anderem einem Nachbarn unvermittelt auf die Autohaube und beschädigte sie, beschimpfte Verkäuferinnen als „asoziale Schlampen“ oder „Huren“. Auffallend oft benutzte er das Schimpfwort „Nazis“ und einmal drohte er: „Die Russen werden dich töten!“

Der Mann, der 2018 die amtliche Betreuung des Problemfalls übernommen hatte, schildert, wie er versucht habe, ihm alle möglichen Angebote zugutekommen zu lassen, unter anderem neue Wohnformen, aber stets auf brüske Ablehnung gestoßen sei. „Es war aussichtslos“. Er tat mir leid, aber er sei betreuungs- und beratungsresistent gewesen. „Jegliche Einsichtsfähigkeit hat gefehlt, auch wenn er mir gegenüber immer sehr respektvoll war“.