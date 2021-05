Ein AfD-Bürgermeister in Tuttlingen ist eher unwahrscheinlich

Zur Person: Prof. Dr. Josef Schmid (geboren 1956) ist hauptamtlicher Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Tübingen. Davor war er als Professor unter anderem an den Universitäten in Osnabrück, Hamburg und Konstanz tätig. Er studierte in Konstanz Politikwissenschaft, Soziologie und Verwaltungswissenschaft und machte seinen Magisterabschluss zum Thema „Die Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Programmatik und Praxis bürgerlicher Parteien am Beispiel der englischen Conservative Party und der deutschen CDU. Das Vorspiel zur Wende“. Seine Promotion machte er 1990 zum Thema „Die CDU. Organisationsstrukturen, Politiken und Funktionsweisen einer Partei im Föderalismus“. Seine Habilitation zum Thema „Wohlfahrtsverbände in modernen Wohlfahrtsstaaten. Soziale Dienste in historisch-vergleichender Perspektive“ erschien 1996. Schmid ist verheiratet und hat zwei Kinder. (ajs)