Ein Abend rund ums Bier

Am 23. April begehen Bierfreunde in Deutschland den „Tag des deutschen Bieres“. Anlass ist der Erlass des ersten Reinheitsgebotes für das Bierbrauen in einer Urkunde des bayerischen Herzogs Wilhelm IV. vom 23. April 1516. Die Hirschbrauerei Wurmlingen und die Donaubergland GmbH laden daher an diesem Abend ab 18.30 Uhr zu einem vergnüglich informativen Abend rund ums Bier mit speziellem viergängigen Bier-Menü und Bierverkostung in der Brauereigaststätte Hirsch in Wurmlingen ein. Durch den Abend führen Braumeister Thorsten Jauch und Donaubergland-Chef Walter Knittel. Begleitend zu dem viergängigen Menü gibt es verschiedene Biersorten zur Verkostung.

Eine Anmeldung und Tischreservierung ist erforderlich direkt bei der Brauereigaststätte, Telefon 07461/12196.