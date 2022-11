Ein Abend mit den Kräuterpädagoginnen Christiane Denzel und Martina Braun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Passend zum Erntedankfest fand am 28. September in der Braunwurzhütte in Wehstetten eine vom Förderverein Elias-Schrenk-Haus und Christliche Sozialstation organisierte sehr schöne und informative öffentliche Abendveranstaltung zum Thema „Herbst und Hecken“ statt. Die fast fünfzig Teilnehmer genossen ein leckeres „Heckentiramisu“ und Kräutertee, lauschten meditativen Geschichten und erfuhren viel Wissenswertes über die Verwendung und Wirkung von wilden Hecken- und Strauchfrüchten aus Gottes buntem Garten. Die Mehreinnahmen von solchen Veranstaltungen kommen den Bewohnern beziehungsweise Patienten in Förderprojekten zugute.