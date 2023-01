Eigentümer sind sauer auf die Wohnbau

Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist meistens auf eine Hausverwaltung angewiesen. Davon gibt es in Tuttlingen mehrere – etwa die Tuttlinger Wohnbau, die mehr als 100 Eigentümergemeinschaften mit rund 1600 Wohnungen und 950 Garagen betreut. Doch schon seit einiger Zeit wächst bei einigen Eigentümern der Ärger: Mehrere Personalwechsel bei der Wohnbau führten dazu, dass sich keiner mehr auskenne, beklagen Wohnbau-Kunden. Dinge blieben einfach liegen, Zuständige seien kaum erreichbar. Zudem fanden Versammlungen erst verspätet oder gar nicht statt.

„Von jetzt auf gleich haben bei uns in kurzer Zeit drei Wohnbau-Verwalter die Segel gestrichen“, berichtet etwa Jerome Gratzer, Eigentümer aus einem Mehrfamilienhaus in der Olgastraße. Keiner der Hausbewohner hätte dabei rechtzeitig eine Information bekommen, teilweise gar nicht. Die Folge sei, dass Etliches im Haus liegengeblieben sei und erst nach mehrmaligem Nachfragen erledigt wurde. „Vieles versandet einfach“, ärgert er sich.

Auszahlung aus Abrechnung erst zum Jahresende

Es seien nicht nur Kleinigkeiten wie die Bereitstellung eines Schlüssels zum Technikraum für den Hausbeirat, sondern auch ein defektes Garagentor, das fast ein Jahr lang offen stand. „Es kann sein, dass sich Anliegen über Jahre ziehen, es ist sehr zäh“, meint er. „Pro-aktiv“ passiere bei der Wohnbau jedenfalls nichts, findet der Eigentümer. Angekündigte Gasverträge würden nicht geschickt werden, Auszahlungen aus der 2021er-Abrechnung habe es erst im Dezember 2022 gegeben.

„Ja, wie haben personalbedingte Probleme“, gibt Wohnbau-Chef Horst Riess offen zu. „Es ist momentan unwahrscheinlich schwer, in diesem Sektor Personal zu gewinnen.“ Vier Vollzeitstellen in der Hausverwaltung der Wohnbau sind laut Riess extra damit beauftragt, sich um Dinge wie Abrechnungen, gemeinsames Vermögen, Wartungen oder Auftragsvergaben für Reparaturen zu kümmern. Doch schon seit einiger Zeit gibt es Schwierigkeiten. War das Personal in der Wohnbau-Hausverwaltung über eine längere Zeit weitgehend konstant gewesen, kam es in den vergangenen zwei, drei Jahren zu mehreren Wechseln. Verschiedene Gründe gibt es dafür – unter anderem auch Kündigungen auf beiden Seiten.

„Mittel gering, Erwartungen hoch“

„Eigentlich ist es ein schöner Job, aber viele wollen ihn sich nicht antun“, sagt Riess. So könne die Arbeit eines Hausverwalters durchaus herausfordernd sein, denn nicht jede Hausgemeinschaft und jeder Eigentümer sei einfach. „Die Mittel gering, die Erwartungen hoch“, fasst er das Anspruchsdenken manch eines Wohnungsbesitzers zusammen. Für einen geringen Preis, der in der Summe wenigen Handwerkerstunden entspreche, „denken viele, dass wir rund um die Uhr parat stehen“.

Vom mehrfachen Wechsel der Hausverwalter genervt sind auch Eigentümer aus den drei Hochhäusern an der Semmelweisstraße. „Schon seit etwa drei Jahren funktioniert es nicht mehr richtig“, sagt eine der Eigentümerinnen hörbar aufgebracht. Inzwischen sei bei der Wohnbau keiner mehr da, der sich mit ihrer Immobilie auskenne. Schon bei der Kontaktaufnahme hake es, findet die Frau: Anrufen bringe wenig, „so gebe ich es schriftlich ein, was am Haus getan werden muss“, sagt sie.

Keine Diskussion bei der Eigentümerversammlung

Aktuell geht es um eine große Investition: Die Fassade des Hochhauses muss saniert werden. Im Vorfeld der jüngsten Eigentümerversammlung bekamen die Bewohner von der Wohnbau einen Kostenvoranschlag von 4,5 Millionen Euro vorgelegt. „Das hat einige schockiert und den älteren Bewohnern auch Angst gemacht“, sagt ein weiterer Eigentümer des Hauses. Zwar gäbe es gemeinsame Rücklagen, doch die reichen bei Weitem nicht aus.

Während der Eigentümerversammlung selbst durfte darüber jedoch nicht diskutiert werden. Da sich die leitende Person nicht ausgekannt habe, hätten die Fragen bereits im Vorfeld schriftlich eingereicht werden müssen. Einer der betroffenen Eigentümer hat dafür nur ein Kopfschütteln übrig: „Von einem guten Verwalter würde ich auch Alternativen erwarten – zum Beispiel Sparvorschläge, um die Rücklagen der Hausgemeinschaft zu erhöhen, oder Vorschläge, wie man als Hausgemeinschaft einen Kredit bekommen kann.“

Hausverwalterin nicht erreicht

Dass eine Auseinandersetzung mit wichtigen Themen nur schwer möglich sei, beklagen auch Bewohner aus einer Wohneinheit in der Straße Auf dem Schildrain. Im Jahr 2020 stellte Desirée Eins fest, dass auf ihrer Jahresabrechnung ein „Hauswart“ abgerechnet werde, obwohl es weder in ihrem noch im Nachbarhaus einen Hausmeister gebe. „Bis heute ist das noch immer nicht geklärt“, berichtet sie. Als dann im Vorjahr das Dach des Hauses undicht war, habe sie die damals zuständige Hausverwalterin über Monate nicht erreichen können – wie häufig sie angerufen habe, könne sie mit den Verbindungsnachweisen ihres Telefonanbieters beweisen. Erst als sie auf einen weiteren Mitarbeiter stieß, habe dieser endlich eine Firma beauftragt, um das kaputte Dach zu reparieren.

„Wir bezahlen einen Dienstleister, der den Dienst aber nicht erledigt“, ist Desirée Eins mittlerweile sauer auf die Wohnbau. Einiges hätte sie bei der vergangenen Eigentümerversammlung gerne angesprochen, auch eine in ihren Augen fehlerhafte Drainage und der Ausstieg aus einem teuren Vertrag zur Gartenpflege. „Immer wieder wurden wir mit unseren Anliegen auf die nächste Versammlung vertröstet“, sagt sie. Doch diese ließ auf sich warten: Statt Anfang des Jahres fand das Treffen erst Ende des Jahres statt. Letztendlich war Eins nicht einmal dabei: „Kurzfristig wurde die Versammlung um eine Woche verschoben und wie auch anderen war es mir nicht möglich, spontan von der Arbeit frei zu nehmen“, ärgert sich die Frau. Die Frage nach dem nicht-existierenden Hausmeister habe jedoch auch dieses Mal nicht geklärt werden können, da sich die leitende Person nicht ausgekannt habe. „Wir sind inzwischen so weit, dass wir zu einer anderen Hausverwaltung wechseln wollen“, so Eins.

Falsche Abrechnungen werden korrigiert

„Wir haben nichts dagegen, wenn welche wechseln – das kann man offen sagen“, meint Wohnbau-Chef Horst Riess. Denn: Voraussichtlich werde die Wohnbau den Bereich der Hausverwaltung ohnehin reduzieren. „Wenn wir kein Personal bekommen, bleibt uns nichts anderes übrig“, sagt Riess. „Nicht von uns gebaute Einheiten übernehmen wir in der Regel nicht – und wenn, dann nur mit mehr als zehn Einheiten.“

Dass es nun zu Verzögerungen, Fehlern und Defiziten kam, tut dem Wohnbau-Chef leid. „Das ist bedauerlich.“ Falsche Abrechnungen würden selbstverständlich korrigiert werden, stellt er klar. „Manche Eigentümer ärgern sich sicher zurecht“, räumt er ein. Doch auch Riess übt Kritik: „Wir haben zum Beispiel das sogenannte Casavi-System eingerichtet, in dem alle Protokolle und Abrechnungen einsehbar sind. Das wird leider nur von einem Drittel der Eigentümer genutzt.“

Den Hausverwalter wechseln?

Auch im Mehrfamilienhaus von Jerome Gratzer ging es bei einer der vergangenen Eigentümerversammlungen darum, wie es mit der Hausverwaltung weitergehen solle. „Obwohl sich mehrere Hausbewohner genauso ärgern wie ich, wurde der Vertrag im Endeffekt verlängert“, schildert er.

Aber ist es denn so einfach, den Hausverwalter zu wechseln? Zwei weitere Hausverwalter, mit denen unsere Zeitung sprach, schildern, dass sie Anfragen genau überprüfen. „Ich lehne mehr ab, als ich annehme“, sagt etwa Dieter Römer, der sich 2021 als Hausverwalter selbstständig gemacht hat. Seine Gründe sind die selben wie bei Markus Breinlinger von der HIS Unternehmensgruppe: „Der größte Absagegrund ist, wenn die Eigentümergemeinschaft zerstritten ist“, sagt dieser. Auch geht es um die Größe der Wohneinheit: Je größer sie ist, desto attraktiver ist sie für einen Hausverwalter aus finanzieller Sicht.

Eigentümer Jerome Gratzer jedenfalls findet, dass die Wohnbau den Ärger ihrer Kunden ernst nehmen sollte: „Würde die Wohnbau meine Kritik, die ich seit Jahren anbringe, endlich beachten, gäbe es einen solchen Artikel gar nicht.“