Ei, Ei, Ei – Eierwerfen

Und was sind typische Oster-Traditionen in und um Tuttlingen? In dieser Region dreht sich alles um Eier – gekocht, gefärbt, kunstvoll verziert oder ganz aus Schokolade oder Zuckerzeug.

Edith Hofer, Bäuerin vom Inneren Talhof in Tuttlingen, kennt sich aus mit dem Hühnerprodukt. Zeitweise hat sie bis zu 1400 Hühner gehalten. Sie findet: „Es ist alles etwas verhaltener geworden rund ums Ei.“ Sie erinnert sich an ihre Kindheit in der Tuttlinger Steinstraße, als das halbe Taubentäle „rauf auf den Rußberg gegangen ist, und alle haben Eierwerfen gemacht“. Dieses Spiel macht man tatsächlich am besten auf einer Wiese oder gleich im Sand. Dabei muss jeder ein Ei in die Luft werfen. Gewonnen hat, dessen Ei nach dem Aufprall auf dem Sand oder der Wiese noch heil geblieben ist oder nach mehreren Würfen am wenigsten kaputt ist.

Tatsächlich ist dieses Spiel seit vielen Jahrhunderten eine beliebte Ostertradition. Edith Hofer bedauert, dass es das heutzutage nicht mehr gibt: „Das ist nach und nach verloren gegangen.“ Noch etwas findet sie schade: Dass es mittlerweile das ganze Jahr über buntgefärbte Eier in den Supermärkten zu kaufen gibt. Dabei sollte das doch der Osterzeit vorbehalten sein.

Das Ei gilt als im christlichen Glauben als Symbol der Fruchtbarkeit, es beherbergt neues Leben. So wie das Küken die Schale durchbricht, um zu leben, so ist Jesus an Ostern auferstanden. Um die Bedeutung der Eier deutlich zu machen, färbt man seit dem Mittelalter im Christentum Eier ein.

Dem Karfreitagsei, das ist ein Ei, das an diesem Tag gelegt wurde, wird zudem besondere Bedeutung zugemessen. Der Mythos besagt, dass es nie schlecht werden soll. Das kann Edith Hofer zwar nicht bestätigen: „Ich hab’s nie ausprobiert.“ Sie erinnert sich aber daran, dass sie etliche Kundennachfragen nach dem Karfreitagsei hatte. Und einige der Abnehmer hätten es bewusst ins Stroh gelegt und dort belassen, denn es soll Haus und Hof schützen. Sie werden aber auch um Äcker, Felder und Wiesen getragen, um einen guten Ertrag zu erhalten und an Tiere verfüttert, um sie vor Krankheiten zu schützen. Insgesamt soll das Karfreitagsei Segen für Mensch und Haus bringen.

Apropos Ei: Warum gibt es sie in unterschiedlichen Größen? Und verschiedenen Farben? Und wie viele Eier legt eine Henne am Tag? Edith Hofer weiß auf alles eine Antwort. Ein Huhn schafft in seiner Hochzeit eine Lege-Quote von 90 Prozent, das ergibt knapp ein Ei pro Tag. Die Unterscheidung zwischen S-Eiern bis hin zu XL-Produkten liegt nicht etwa an der Rasse, sondern am Alter der Erzeugerin. Je älter, desto größere Eier legt sie. Allerdings nimmt auch die Produktivität ab. Etwa ein Jahr lang hält die Legeleistung eines Huhns an. Wenn die Quote auf 50 Prozent absinkt, ist das Arbeitsleben bald vorbei. Und nicht nur das... . Eine Herausforderung stellt für die Landwirte die Farbe dar. Übers Jahr werden braune Eier bevorzugt, zum Fest dann weiße. Die Färbung hängt nicht etwa vom Futter ab, sondern von der Rasse.

Bis vier Wochen nach Legedatum ist das Hühnerprodukt haltbar. Die Fachfrau rät, die Eier am besten in einem kühlen Kellerraum zu lagern. Im Kühlschrank nehmen sie gerne die Gerüche anderer Lebensmittel an. Ganz frische Eier sollte man nicht hartkochen, denn die lassen sich nur mühsam schälen. Mindestens eine Woche alt sollten sie schon sein. Wer sich beim Ostereieressen über den dunklen Rand am Eigelb ärgert, kocht sie am besten nicht so lange, das Eigelb darf noch ein kleines bisschen weich sein. Die bunt gefärbten Eier aus Supermärkten sind im Inneren deutlich weicher als die selbst gekochten: Sie sind mit Dampf gemacht.