Ehrungen und Geschäftsführerwechsel beim Autohaus Graf Hardenberg in Tuttlingen

Anlässlich der X-Mas-After Work-Feier beim Autohaus Graf Hardenberg in Tuttlingen fanden mehrere Ehrungen der Mitarbeiter mit zehn- bis zu 35-jähriger Betriebszugehörigkeit statt. Über die Einzelnen informiert die Firma in einem Presseschreiben.

Auf zehn Jahre zurückblicken können David Burkhardt und Dominik Diener. 15 Jahre arbeitet Julian Nübling im Autohaus, Jakob Prizkau und Giulio Onorati bringen es auf 25 Jahre. Und Harald Steinert ist bereits 35 Jahre in der Firma beschäftigt.

Mark-O. Häfner Häfner wird zu Jahresbeginn 2023 an einen anderen Standort innerhalb der Graf Hardenberg-Gruppe wechseln und dort gemeinsam mit Holger Fink das neue Geschäftsführerduo für die Betriebe in Offenburg, Gengenbach und Lahr bilden. Häfner ist seit fast 25 Jahren in der Graf Hardenberg-Gruppe tätig und leitete in den vergangenen Jahren den Standort in Tuttlingen. Als Erinnerung bekam er von seinem Team sein langjähriges Lieblingskennzeichen für sein neues Büro geschenkt.

Die Geschäftsführung in Tuttlingen wird zum Jahreswechsel von Sebastian Sauerbrunn übernommen, der auch die Geschäftsführung für die Bodensee Betriebe innehaben wird. Die Führungskräfte Joachim Matt (Prokurist und Serviceleiter) und Francesco Milia (Verkaufsleiter) stehen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.