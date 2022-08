Ehrungen im Rahmen des Sommerfestes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen eines Sommerfestes der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen wurden besonders langjährige Mitarbeiterinnen für ihre Treue zur Kirche als Arbeitgeberin geehrt.

Der geschäftsführende Pfarrer Richard Grotz und Gesamtkirchenpflegerin Marianne Gajo sprachen insgesamt zehn anwesenden aktiven Mitarbeiterinnen für 10-, 20-, 25- und 35-jährige Betriebszugehörigkeit ihren Dank und ihre Anerkennung für die langjährige Betriebstreue aus. In diesem Jahr konnten beim Sommerfest im Garten des Bischof-Moser-Hauses in Nendingen Astrid Tobisch (35 Jahre), Elke Butschle und Martina Pauli (jeweils 25 Jahre), Bianca Kohl, Yvonne Müller, Manuela Tritschler und Sarah Waidelich (jeweils 20 Jahre) sowie Carmen Fromm, Christine Haffa, Waltraud Prinz und Schwester Pia (jeweils zehn Jahre) ihr Jubiläum feiern.

Herr Pfarrer Grotz übermittelte den Jubilarinnen Glückwünsche und bedankte sich herzlich für das langjährige Engagement, die Kompetenz und die stete Leistungsbereitschaft. Sechs der Jubilarinnen sind im Bereich der Katholischen Kindergärten in Tuttlingen und Nendingen beschäftigt, drei sind bei der Katholischen Sozialstation in Tuttlingen und Fridingen tätig, eine Mitarbeiterin gehört zur Verwaltung und Schwester Pia ist als Mesnerin in Nendingen aktiv.