Ehrungen des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen

„Ehre wem Ehre gebührt“. In der Kreisverbands-Hauptversammlung des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen wurden drei verdiente Mitglieder geehrt. Mit der Medaille in Gold mit Diamant wurde Silke Schnell für ihre 30-jährige aktive Mitgliedschaft im Kreisverband geehrt. Sie war an der Ehrung entschuldigt. Die silberne Ehrenmedaille erhielt aus den Händen von Kreisvorsitzender Ottmar Warmbrunn der stellvertretender Kreisdirigent Oliver Helbich. Die Ehrenmedaille in Bronze wurde Dr. Lias Locher verliehen.