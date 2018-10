Ehrung für hochbegabte Wissenschaftler

Alle zwei Jahre vergibt die Reinhold-und-Maria-Teufel-Stiftung Promotionspreise an hochbegabte junge Wissenschaftler aus den Gebieten der Rechtswissenschaft und der Biologie, die der Eberhard-Karls-Universität Tübingen angehören. Sie dürfen das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Zur Verleihung hat der Stiftungsvorstand am Donnerstag in das Aesculapium der Aesculap AG Tuttlingen eingeladen, um in diesem Jahr zwölf Preise zu vergeben: Sechs in Höhe von jeweils 5000 Euro für den Bereich der Biologie sowie sechs in Höhe von jeweils 4000 Euro im Fachbereich der Rechtswissenschaft.

Die Stiftung von Reinhold und Maria Teufel besteht seit Mai 1976. In den Statuten ist genau festgehalten, dass junge Biologen und Juristen gefördert werden sollen. Zum einen gibt es Beihilfen für die Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland, zum anderen gibt es Preise für herausragende wissenschaftliche Leistungen. Nach dem Willen der Stifter sind die Reinerträge des Vermögens alljährlich im Verhältnis zwei zu eins auf die Bereiche Biologie und Rechtswissenschaften aufzuteilen.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Rottweil wurde bedacht, sie erhält jährlich vorab fünf Prozent als Vermächtnis.

„Die Besten, die ihre Spuren hinterlassen haben“

Bevor es zur offiziellen Preisverleihung ging begrüßte Harald Stallforth, ehemaliger Vorstand der Aesculap AG, und Mitglied des Vorstandes der Stiftung, in Vertretung von Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG, die Preisträger und ihre Begleiter. Joachim Schulz musste kurzfristig absagen, da er einen Auslandstermin wahrnehmen musste. Harald Stallforth betonte, wie wichtig es gerade für das wirtschaftliche Geschehen in einer Stadt wie Tuttlingen sei, dass intensiv in die Ausbildung des Nachwuchses für Unternehmer investiert werde. „Die Zusammenarbeit mit medizinischen sowie technischen Fakultäten, ist für ein Unternehmen in der Medizintechnikbranche von großer Bedeutung“, bemerkte Harald Stallforth, der zudem feststellte, dass dem Bereich der Biologie ebenfalls ein hoher Stellenwert zukomme. „Denken sie an die Implantate, die eingesetzt und vom Körper akzeptiert werden müssen, oder an Knorpelersatzgewebe, zum Beispiel“, so Stallforth.

Oberbürgermeister Michael Beck, Vorsitzender der Stiftung, oblag es den Gästen die Stiftung vorzustellen, die bisher rund zwei Millionen Euro ausgeschüttet hat. Beck begrüßte auch den regen Austausch mit je zwei fünfköpfigen Professorengremien der Fakultät für Biologie und der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen, die die Preisträger vorschlagen. Professorin Heike Brötz-Oesterhelt übernahm die Vorstellung der promovierten Preisträger, „der Besten, die ihre Spuren hinterlassen haben“, so die Professorin, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Fachbereich Biologie. Professor Martin Nettesheim von der Juristischen Fakultät ging kurz auf die Frage „Was ist juristische Forschung?“ ein, bevor er seine Preisträger sich und ihre Projekte selbst vorstellen ließ.

Daniela Bakula: Funktionelle Charakterisierung der humanen WIPI-Proteine im Prozess der zellulären Autophagie. Alexander Klotz: Erwachen eines dormanten Cyanobakteriums: Stickstoffmangel-induzierte Chlorose und Regeneration in Synechocystis sp. PCC 6803. Marian Lechner: Bildung für nachhaltige Entwicklung in botanischen Gärten: Entwicklung und Evaluation eines kompetenzorientierten Ausstellungskonzeptes zur Förderung von Perspektivenübernahme. Carla Loren: Der Einfluss von Nanopartikeln auf die akute Toxizität des neonikotinoiden Insektizids Thiacloprid auf Zuckmückenlarven. Janine-Alison Schmidt: Identifikation sekundärer genomischer Alterationen in der Progression früher Vorläuferläsionen zum manifesten follikulären Lymphom. Philipp Spät: Die Etablierung einer quantitativen Proteomanalyse in Cyanobakterien erweist die Protein O-Phosphorylierung in Cyanobakterien als einen fundamentalen Prozess zur Anpassung an Stickstoff-Mangelstress.

Felix Berner: Kollisionsrecht im Spannungsfeld von Kollisionsnormen, Hoheitsinteressen und wohlerworbenen Rechten. Björn Peter Ebert: Forum Shopping in International Investment Law – Forum Planning, Forum Enhancement and Facilitation of Procedure. Felix Gegler: Übernahmerechtliche Kontrolle – Formale und materielle Regelungsmodelle zwischen Anlegerschutz und Rechtssicherheit. Mirjam Friederike Lubrich: Der Gesamtschuldnerrückgriff im Zuständigkeitssystem der EuGVVO. Matthias Lüdeking: Die zugerechnete Willenserklärung – Existenz, Struktur und Kriterien. Benjamin Weller: Kirche und Streikrecht. Eine verfassungs- und arbeitsrechtliche Analyse des „Dritten Weges" der verfassten Kirchen und ihrer Einrichtungen.

Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern der Stiftung, Olaf M. Hummel, Harald Stallforth und Albrecht Werwigk, übergab OB Beck den Preisträgern ihre Urkunden mit dem Geldpräsent. Umrahmt wurde die Preisübergabe durch zwei informative Kurzvorträge von Philipp Spät aus dem Fachbereich Biologie und Björn Peter Ebert für den Fachbereich der Juristischen Fakultät. Für die musikalische Umrahmung sorgten mit virtuosem Gitarrenspiel Jan Schmid und sein Musiklehrer Massimo Serra.