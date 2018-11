Er ist aus dem Vereinsleben in Möhringen nicht mehr wegzudenken – Stefan Rintsch. In vielfältiger Weise und in mehreren Vereinen engagiert sich der 51-Jährige intensiv in verschiedenen Ämtern. Das Land Baden-Württemberg hat am vergangenen Montag seine langjährigen Verdienste im Ehrenamt mit der Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg gewürdigt.

Tuttlingens Oberbürgermeister überbrachte Stefan Rintsch diese Ehrung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, überreichte ihm im Möhringer Rathausin Anwesenheit seiner Familie, vielen Freunden und Vereinsvertretern die Verleihungsurkunde und steckte ihm die Landesehrennadel an. „Stefan Rintsch hat sich vielfältig in Möhringen engagiert. Er prägt das Vereinsleben im Ort. Wenn es solche Leute nicht gibt, hätten wir ein Problem“, lobte Beck den Einsatz des Geehrten in seinen Begrüßungsworten.

Der Musik und dem Sport verschrieben

Laut Beck ist Stefan Rintsch bereits mit neun Jahren 1976 in das Jugendorchester des Handharmonika-Clubs (HHC) Möhringen eingetreten. Mehrere Jahre führte er dort das Amt des Kassiers aus. Seit 1996 gehört er als Zweiter Vorsitzender des HHC zum Vorstandsteam – und das bis heute.

Rintsch hat sich nicht nur der Musik verschrieben. Dem Turnverein (TV) gehört er bereits seit 1974 an. Dort ist er seit über 20 Jahren der Leiter des Wirtschaftsdienstes, gehört seit 1993 zur Skiabteilung des TV, fungiert obendrauf als Kassier für diese Abteilung und ist in der Männergymnastik aktiv. Als Ur-Möhringer wirke er auch jährlich an der Fasnet kräftig mit.

Ortsvorsteher Herwig Klingenstein ist stolz und dankbar, dass Möhringen „solche Menschen hat, die sich in diesem Maße und vielfältiger Art in die Gesellschaft einbringen“, betonte er und beglückwünschte ihn zur dieser Würdigung.

Ein großes Dankeschön hatte auch der Vorsitzende des Handharmonika-Clubs Georg Werner parat. Er sei stolz, dass der Club solch ein „aktives und langjähriges Mitglied“ in den eigenen Reihen habe. Er habe Stefan Rintsch als „Lausbub“ kennengelernt und „auch heute dringt der Lausbub noch durch“, ist sich der Vorsitzende mit einem Augenzwinkern sicher, der ihn lieber seinen Spitznamen „Pintschi“ bevorzugt. Schon damals sei der heute 51-Jährige ein zielstrebiger Junge mit einer herzlichen und lustigen Art gewesen. Stefan Rintsch ist seit dem vergangenem Jahr auch HHC-Ehrenmitglied.

Der Vorsitzende des Turnvereins (TV) Norbert Schellhammer schloss sich den Glückwünschen und Dankesworten an. „Ein großer Respekt für seine Tätigkeiten und die unzähligen und unentgeltlichen Einsatzstunden“, zollte ihm der TV-Vorsitzende, der daran erinnerte, dass Rintsch auch einer der Hauptorganisatoren des Möhringer Städtlelaufs sei.

Die Freude anderen Menschen zu helfen

Zum Abschluss des Festaktes sprach Stefan Rintsch seine Dankesworte. „Ich habe viele tolle Momente erleben dürfen. Im Ehrenamt lerne ich viele Menschen kennen, die das Leben bunter machen“, erklärte er und ergänzte: „Es macht mir Spaß, Menschen zur Freude zu verhelfen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn diese Freude ankommt und zurückgegeben wird. Mich macht es glücklich und zufrieden“, betonte er im Möhringer Rathaus freudestrahlend. Ohne die Unterstützung der Stadt sei das Vereinsleben nicht möglich. Er hoffe, dass die Vereinsförderung fortlaufend Bestand habe. Zu seiner Würdigung sagte er: „Es macht mich stolz, diese Ehrung erhalten zu haben und das mein Engagement geschätzt wurde.“

Sein Handharmonika-Club umrahmte den Festakt musikalisch. Im Anschluss lud die Stadt zu einem Stehempfang ein. Viele weitere Gäste beglückwünschten dort ihren „Pintschi“.