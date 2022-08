Der ehemalige Aesculap-Chef Michael Ungethüm ist tot

Der ehemalige und langjährige Vorstandsvorsitzende des Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmens Aesculap, Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm, ist gestorben, wie sein Sohn Florian Ungethüm mitteilt. Der gebürtige Münchner wurde 78 Jahre alt.

„Professor Michael Ungethüm war die vorausdenkende Persönlichkeit in unserer Aesculap-Sparte. Sein beispielhafter Einsatz für die Fortentwicklung unserer chirurgischen Produktpalette hat segensreich in das große Feld der medizinischen Chirurgie gewirkt“, so Ludwig Georg Braun, Aufsichtsratsvorsitzender der B. Braun Familienholding Verwaltungs SE.

26 Jahre lang Chef von Aesculap

Von 1977 an saß Michael Ungethüm mehr als 32 Jahre im Vorstand von Aesculap, zuerst als stellvertretender Vorsitzender für den Bereich „Forschung und Entwicklung“. Ab 1979 wurde er zum ordentlichen Vorstandsmitglied und 1983 zum Vorstandsvorsitzenden benannt.

Diesen Posten hatte er bis 2009 inne, als ihn Hanns-Peter Knaebel beerbte, den er wenige Jahre zuvor ins Unternehmen geholt hatte. Von 1996 an war Michael Ungethüm zudem im Vorstand der Aesculap-Mutter, der B. Braun Melsungen AG.

Aus einfachsten Verhältnissen

Dabei hätte sein Lebensweg auch ganz anders verlaufen können. Michael Ungethüm kam am 8. September 1943, mitten im Krieg, in einfachsten Verhältnissen in München zur Welt. Sein Vater fiel. Nach einer Schlosserlehre, die er als Bester unter 115 Kollegen abgeschlossen hatte, holte Ungethüm auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach, studierte Maschinenbau an der TH München und promovierte in Aachen zum Dr.-Ing.

1977 habilitierte er an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität in München - als erster Ingenieur. Sieben Jahre lang arbeitete er wissenschaftlich an der Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universität München.

Kriegs-Tarnanstrich bis Mitte der 1970er-Jahre

„Aesculap ist das Lebenswerk von Professor Ungethüm. Wir sind tieftraurig über den Verlust, den sein Tod für B. Braun und die Belegschaft bedeutet“, sagt Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender von Aesculap. Als Ungethüm 1977 nach Tuttlingen kam – auf Betreiben von Prof. Ludwig Georg Braun, damaliger Vorstandsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG – war erst kurz zuvor der Kriegs-Tarnanstrich an den Hauptgebäuden von Aesculap entfernt worden und ein Umsatz von umgerechnet 55 Millionen Euro erzielt.

Bereits 1999 war der Umsatz auf umgerechnet 500 Millionen Euro, die Schallmauer von einer Milliarde D-Mark, gestiegen. 2007 knackte Aesculap erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro Umsatz. Im Geschäftsjahr 2021 wurden 1,87 Milliarden Euro erwirtschaftet.

„Unternehmer mit Herz und Seele“

„Ungethüm war Unternehmer mit Herz und Seele, mit großer sozialer Einstellung“, beschreibt ihn Ludwig Georg Braun. Er bleibe vielen Mitarbeitern unvergessen.

Unter Michael Ungethüms Führung wurden für Aesculap wichtige strategische Entscheidungen getroffen, wie der Einstieg in den Bereich Orthopädie/Traumatologie und der Bau der sogenannten Benchmark Factory für Implantate. Der Aufbau der Aesculap Akademie war dem Firmenchef ein großes persönliches Anliegen.

„Entscheidend war für mich, nicht nur das Ergebnis von morgen vor Augen zu haben, sondern die solide Grundlage für übermorgen zu schaffen“, betonte Michael Ungethüm im Gränzbote-Interview zu seinem 75. Geburtstag 2018.

Klassische Werte bewahrt

Die klassischen Werte des „ehrbaren Kaufmanns“ hat er sich in seinem Arbeitsleben bewahrt. Wie Ehrlichkeit, Sparsamkeit, politischer und ökonomischer Weitblick, Mäßigung, Ordnung, Fleiß und Demut. Ein Schlüssel zum Erfolg und der Zukunftsfähigkeit von Aesculap sah Ungethüm aber auch in der Nachhaltigkeit und wichtigen Aspekten wie Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Liberalität und Verlässlichkeit.

In seiner Zeit als Aesculap-Vorstandsvorsitzender kam auch der erste Standorsicherungsvertrag zwischen Unternehmen, Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall zustande: Die Mitarbeiter arbeiten 24 Minuten unentgeltlich länger und werden dafür am Erfolg von Aesculap beteiligt. Im Gegenzug verpflichtete sich das Unternehmen, am Tuttlinger Standort zu investieren.

Mit großem Interesse hat Papst Benedikt XVI. während der Begegnung mit Professor Michael Ungethüm (rechts) den Bericht und die Bilder der Kapelle „St. Johannes und Jakobus“ auf dem Witthoh studiert. Ungethüm war von Palottinerpater Professor George Augustin (2. v. r.) begleitet worden. Ganz links Prälat Georg Gänswein. (Foto: pm)

Jens von Lackum: „Professor Ungethüm hat durch seine Schaffenskraft, sein Unternehmertum und seine Weitsicht Aesculap zu einem Medizintechnik-Unternehmen von Weltruf geformt.“ Die von ihm angestoßenen Innovationen, sei es in der Neurochirurgie, der Orthopädie oder der Wirbelsäulentechnologie, kämen noch heute jeden Tag unzähligen Menschen auf der ganzen Welt zugute.

„Die Mitarbeitenden bei Aesculap haben nicht zuletzt ihm zu verdanken, dass sie bis heute auch in schwierigen Zeiten einen sicheren Arbeitsplatz haben“, so von Lackum.

Die frühen Jahre: Michael Ungethüm hat das Unternehmen Aesculap zu dem gemacht, was es heute ist. (Foto: Archiv- pm)

„Verantwortung für das Ganze“ heißt eines der Bücher von Michael Ungethüm. Verantwortung hat Michael Ungethüm in vielen Bereichen übernommen. So wurde er 1993 Präsident der IHK Scharzwald-Baar-Heuberg, bis 1998. Die Kinderuniversität sei eines seiner Lieblingsprojekte gewesen, heißt es aus seinem Umfeld. Viele Vereine und Organisationen aus allen Bereichen hätten von ihm sehr stark profitiert.

Ungethüm ist Mitbegründer der Kunststiftung Hohenkarpfen und einer der Antreiber der Gründung des Hochschulcampus Tuttlingen. Mit seiner „Aesculap-Ungethüm-Stiftung“ machte er sich um den medizinischen Nachwuchs verdient – er förderte Stipendiaten aus Asien, die in Deutschland Operationsmethoden lernen. Zahlreiche Auszeichnungen, Ehrendoktorhüte, Orden, die Ehrenbürgerschaft machten seinen Stellenwert in der Gesellschaft deutlich.

In Kunst und Kirche engagiert

Die Kapelle auf dem Witthoh unweit des Gipfels ist kantig, schlicht, die Umgebung dominierend. Michael Ungethüm hat sie gestiftet, Architekt Günter Hermann hat sie gebaut. Kraft und Zuversicht, Trost und Frieden sollen die Menschen dort finden. Ungethüm hat erst spät zum Glauben gefunden, wie er selbst einst sagte, aber er sei wichtig für ihn.

Evangelisch getauft, so hat er doch auch eine enge spirituelle Verbindung zur katholischen Kirche. Die Familie Ungethüm hat die große Glocke „Gloriosa“ zum 50-jährigen Bestehen von Maria Königin gestiftet. "Sein Engagement bei der Sanierung der Evangelischen Stadtkirche oder beim Erhalt des Alten Krematoriums sind nur einige Beispiele und unterstreichen auch seinen Einsatz um die Ökumene", heißt es aus der Stadtverwaltung.

Mit dem ehemaligen Tuttlinger Oberbürgermeister Hans-Jürgen Koloczek (von 1980 bis 2004 im Amt) hat er sich gut verstanden, die beiden verband eine tiefe Freundschaft. Vieles hätten sie gemeinsam auf den Weg gebracht, erinnerte sich Ungethüm an seinem 75., etwa den Brunnen auf dem Marktplatz.

Heimat war Tuttlingen

Der gebürtige Münchner hat in Tuttlingen eine Heimat gefunden. Das Wort, die Ansichten des Kannitverstan-Trägers (Ehrengeschenk der Stadt Tuttlingen) hatte bis zuletzt Gewicht. Seit eineinhalb Jahren hat Michael Ungethüm im Tuttlinger Elias-Schrenk-Haus gewohnt, zusammen mit seiner Frau, mit der er fast 50 Jahre verheiratet war.

Er starb am vergangenen Donnerstag, teilt sein Sohn mit. Das Paar hat zwei Kinder und fünf Enkel. „Wir gedenken seiner mit hohem Respekt. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie“, sagt Ludwig Georg Braun.

Stadt wird Lebenswerk noch würdigen

Große Trauer und Betroffenheit herrschen auch bei der Stadt Tuttlingen über den „doch plötzlichen Tod von Michael Ungethüm“, so Erster Bürgermeister Emil Buschle, der Michael Ungethüm erst vor wenigen Wochen noch besucht habe.

Vergessen werde man ihn mit Sicherheit nie, erklärt ein betroffener Oberbürgermeister Michael Beck. Ungethüms enge Verbundenheit mit der Stadt sei immer und überall sichtbar - die Stadt werde sein Lebenswerk noch entsprechend würdigen, teilt die Stadtverwaltung mit.