Bei den Deutschen Meisterschaften im Tanzen hat Grün-Gold-Club Bremen souverän den Titel verteidigt. Bei diesen Meisterschaften in der Bremer Stadhalle standen auch drei ehemalige Tuttlinger Tänzer auf dem Parkett, darunter Manuel Endres beim deutschen Meister Bremen.

Das Publikum war vom Auftritt des Heim-Teams begeistert und am Sieg des Titelverteidigers gab es schon nach der Vor- und Zwischenrunde keine Zweifel. Fast vier Punkte lagen die Bremer nach dem Finaldurchgang vor der Formationsgemeinschaft Aachen/Düsseldorf.

Das Ergebnis der Deutschen Meisterschaft: 1. Grün-Gold-Club Bremen A 37,00 Punkte, 2. FG TSZ Aachen/TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A 33,36, 3. Grün-Gold-Club Bremen B 32,57, 4. FG TTC Rot-Weiss-Silber Bochum/TSZ Velbert A 32,06, 5. TSK im TSV Buchholz von 1908 A, 6. 1. TC Ludwigsburg A, 7. Ruhr-Casino des VfL Bochum A, 8. TSC Walsrode A.

Der nächste große Höhepunkt für die Lateinformationen ist die Weltmeisterschaft, die am 12. Dezember stattfindet. In der Wiener Neustadt in Österreich will der Grün-Gold-Club Bremen mit seinem A-Team den Titel auch auf internationaler Ebene erneut verteidigen. Ausrichter der diesjährigen WM ist der HSV Zwölfaxing, Österreich.

Bei der Deutschen Meisterschaft waren auch drei ehemalige Tuttlinger Tänzer zum einen für den GGC Bremen A (Manuel Endres), für die Formationsgemeinschaft Aachen/Düsseldorf A (Ralph Schmidts) sowie den 1. TC Ludwigsburg A (Mario Kalmbach) vertreten.

Die Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen bildet seit Jahren junge Sportler für ihre Lateinformationen aus. Allerdings verliert sie immer wieder gute Tänzer an die Konkurrenz, weil sie berufs- oder studiumsbedingt ihre Heimat verlassen.

Aktuell tanzen sechs ehemalige Tuttlinger Herren in der Beletage des deutschen Tanzsports, der ersten und zweiten Bundesliga der Lateinformationen.

Damit der Tanzsport auch weiterhin in Tuttlingen erfolgreich vertreten sein kann, ist die Tanzsportabteilung der TG stetig auf der Suche nach jungen Talenten. Interessierte sind eingeladen, einmal im Training der Lateinformationen vorbei zu schauen. Informationen zu den Trainingszeiten und -orten gibt es unter www.tg-tuttlingen.de.

Auch im Jahr 2016 richtet die Tanzsportabteilung ein Wochenende der Lateinformationen in der Tuttlinger Mühlauhalle aus. Am 5. und 6. März verwandelt sich die Halle bereits zum 15. Mal in eine Tanz-arena und wird Austragungsstätte der Ober- und Landesliga Süd sein.