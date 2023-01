Egesheimer Feuerwehrjugend zu Besuch beim THW in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Nachwuchs in den Vereinen und den Hilfsorganisationen ist gefragt, und trotz großer Bemühungen vieler Organisationen und Vereinen bleibt da der Nachwuchs fern. In Egesheim scheint es jedoch nicht der Fall zu sein, denn 17 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr machten einen kleinen Ausflug nach Tuttlingen, um mal beim THW reinzuschauen.

Aufgeteilt in drei Gruppen konnten Fahrzeuge samt Equipment und die Unterkunft besichtigt werden. Interessant wurde es erst richtig, als mit Unterstützung von Helfern des THW der hydraulische Spreizer zum Einsatz kam und man versuchen konnte, mit diesem wassergefüllte Becher zu greifen oder kleine Holzstücke zu bewegen. Ebenfalls interessant: Wo kommt der Strom und das Licht her, wenn mal keines auf normalem Wege verfügbar ist, wie sind die verschiedenen Fahrzeuge ausgestattet, wo wird entschieden, wer, wann, wo und vor allem in welcher Art und Weise eingesetzt wird, wenn man mal an einem Unglücksort ist.

Dass Feuerwehr und THW zusammen kooperieren können und sich sinnvoll ergänzen, zeigte die Frage nach der Ausrüstung, welche je nach Ortsverband variiert und eine Ergänzung im Unglücks- oder Katastrophenfall ist und bei Einsätzen der Feuerwehr unterstützend angewandt werden kann. Nicht nur die Jugend zeigte sich neugierig, auch die Betreuer hatten ergänzende Fragen zum Equipment und dessen Anwendung. Abschluss der zweistündigen Information durch die Welt des THW war dann für jeden ein kleiner Snack, um nicht hungrig den Weg nach Egesheim anzutreten.