Egesheim verteidigt mit 5:2-Sieg die Tabellenführung

In der Fußball-Kreisliga B 2 hat der SV Egesheim mit einem 5:2-Heimsieg gegen den VfL Nendingen die Tabellenführung verteidigt. Zweiter bleibt der SV Böttingen, der sich bei Schlusslicht SV Wurmlingen II 7:1 durchsetzte. Im Verfolgerduell gewann der SV Spaichingen 2:1 gegen die FSV Schwenningen II. Der SV Deilingen musste gegen die SG Gosheim/Wehingen II mit einem 2:2 zufrieden sein. Ebenfalls 2:2 trennten sich Aufsteiger Türkgücü Tuttlingen und die SpVgg Aldingen. Die SG Dürbheim/Mahlstetten kam gegen den VfR Wilflingen nicht über ein 0:0 hinaus. Aufsteiger SG Fridingen/Mühlheim III feierte mit einem 2:1 in Weigheim den zweiten Saisonsieg.

SV Wurmlingen II – SV Böttingen 1:7 (0:3). - Tore: 0:1 Jan-Niklas Michel (10.), 0:2, 0:3 und 0:4 all Michael Auer (24., 43. Foulelfmeter und 60.), 1:4 Junior Stephen Tizi (77.), 1:5 Niklas Villing (80.), 1:6 Noah Mattes (85.), 1:7 Niklas Villing (87.). Trotz eines 0:3-Pausenrückstandes hielt die Wurmlinger Zweite in der zweiten Hälfte lange gut dagegen. Erst in der Schlussphase kam der Gast aus Böttingen noch zu drei weiteren Treffern und feierte schließlich einen deutlichen Sieg.

SV Spaichingen – FSV Schwenningen II 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 und 2:0 beide Rene Bayer (2. und 59.), 2:1 Koray Batmaz (73.). - Besondere Vorkommnisse: eine gelbrote Karte gegen den SV Spaichingen (88.). Die Gastgeber aus der Primstadt schockten die Gäste mit der frühen 1:0-Führung in der zweiten Minute. Danach erzwangen die Gäste ein ausgeglichenes Spiel, vergaben aber einige Torchancen. Nach knapp einer Stunde erhöhte Spaichingen auf 2:0. Den Gästen gelang in der Schlussphase lediglich noch der Anschlusstreffer. Für die FSV-Reserve war es die erste Saison-Niederlage.

FC Weigheim – SG Fridingen/Mühlheim III 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Tom Freudlsperger (50.), 1:1 Maurice Grünwald (60.), 1:2 Sedrik Hensle (80.). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, ohne große Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause wurden die Gäste aus dem Donautal stärker und verdienten sich den Sieg durch eine engagierte zweite Leistung.

Türkgücü Tuttlingen – SpVgg Aldingen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Bünyamin Yurdakul (38., Elfmeter), 1:1 Thomas Allgaier (45.), 2:1 Onur Kaplan (67.), 2:2 Thomas Allgaier (81.). Über weite Strecken lieferten sich beide Mannschaften eine ausgeglichene Partie, die am Ende mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete.

SV Deilingen – SG Gosheim-Wehingen II 2:2 (2:2). - Tore: 0:1 (5.), 1:1 Michael Lier (16.), 2:1 Tobias Staiger (24.), 2:2 (44.). Obwohl Deilingen den schnellen Rückstand gut wegsteckte und innerhalb von acht Minuten die Partie drehte, bekamen die Gastgeber das Spiel nie richtig in den Griff und ließen in der zweiten Hälfte auch einige Chancen aus. Am Ende verdienten sich die Gäste durch eine kämpferisch gute Leistung den einen Punkt.

SG Dürbheim/Mahlstetten – VfR Wilflingen 0:0. Die Gastgeber hatten zwar ein deutliches Chancenplus, scheiterten aber am eigenen Unvermögen oder am guten Wilflinger Schlussmann Tobias Bucher, der schließlich den Punkt für die Gäste festhielt.

SV Egesheim – VfL Nendingen 5:2 (2:2). - Tore: 1:0 Franko Medenica (8.), 1:1 Manuel Weininger (31.), 1:2 Lucas Kalmbach (36.), 2:2 Marco Stier (40.), 3:2 Patrick Medenica (47.), 4:2 Szymon Karol Jagiello (54.), 5:2 Patrick Medenica (66.). Nendingen, dass deutlich besser aufgestellt war als in den vergangenen Wochen, verlangte dem Spitzenreiter in der ersten Hälfte alles ab. Nach der Pause wurde Egesheim dann stärker und kam dann doch noch zu einem klaren 5:2-Heimsieg.