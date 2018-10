Egesheim und Wurmlingen warten auf den Heimsieg

Der zwölfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 steht im Zeichen des Topspiels zwischen dem Vierten SG Fridingen/Mühlheim II und dem Spitzenreiter FSV Schwenningen. Die Gäste sind vor der Partie in Fridingen am Sonntag um 13 Uhr noch ohne Niederlage. Gefordert ist auch Verfolger SV Seitingen-Oberflacht im Heimspiel gegen die Reserve des SC 04 Tuttlingen. Schlusslicht SV Egesheim hofft im Heimspiel gegen den VfL Nendingen den ersten Sieg überhaupt in der A 2 landen zu können. Im Derby stehen sich der SV Renquishausen und der SV Kolbingen (siehe Spiel des Tages) gegenüber. Alle weiteren Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Die SpVgg Trossingen II ist spielfrei.

SG Fridingen/Mühlheim II – FSV Schwenningen (So., 13 Uhr). Die Spielgemeinschaft muss sich gegenüber den vergangenen Spielen (nur ein Punkt aus drei Partien) steigern, wenn sie mit dem Spitzenreiter mithalten will. Mit den unbesiegten Doppelstädtern reist eine technisch beschlagene Mannschaft an.

SV Seitingen-Oberflacht – SC 04 Tuttlingen II (So., 15 Uhr). Beide Mannschaften waren am vergangenen Sonntag unter den Gewinnern zu finden. Vor allem der klare 4:1-Sieg des SVSO beim SV Kolbingen hat überrascht. Es dürfte zwischen dem Zweiten und dem Sechsten dennoch ein Spiel auf Augenhöhe werden.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Tuningen. Die Gastgeber sind zwar Vorletzter. Wenn der SVT nicht aufpasst, nimmt er keine Punkte aus Spaichingen mit. In den vergangenen vier Spielen holten die Primstädter ihre fünf Saisonpunkte.

FSV Denkingen – TV Wehingen. Die Heimelf will die knappe 1:2-Niederlage aus Tuningen mit einem Heimsieg vergessen lassen. Das Vorhaben ist der Elf von Trainer Marc Marquart durchaus zuzutrauen.

SV Wurmlingen – FC Frittlingen. Dem SVW ist der Durchbruch in der Saison bisher noch nicht gelungen. Mit Frittlingen reist eine Mannschaft an, die doppelt soviel Punkte auf dem Konto hat wie die Heimelf. Der letzte Heimsieg für den SVW liegt mittlerweile sieben Spieltage zurück.

SV Egesheim – VfL Nendingen. In Egesheim hofft man, den ersten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Der Gast hat sich zuletzt schwach präsentiert. Der VfL hat allerdings auch ein großes Verletztenlazarett.