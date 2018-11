Egesheim trifft auf Renquishausen

Mit dem vorgezogenen Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga A 2 zwischen dem SV Egesheim und dem SV Renquishausen wird am Freitag um 19 Uhr der 17. Spieltag eröffnet. Es ist der letzte Spieltag in diesem Jahr. Am ersten Dezember-Wochenende folgt noch der ausgefallene Spieltag vom 28. Oktober.

SV Egesheim – SV Renquishausen (Fr., 19 Uhr/Vorrunde 0:1). Die Gastgeber stehen zwar auf einem Abstiegsplatz, wollen dort aber nicht überwintern. Dass die Egesheimer zu beachten sind, haben die jüngsten Ergebnisse – wie das 3:3 in Seitingen-Oberflacht oder das 5:2 gegen Nendingen – gezeigt. Allerdings: ein Unentschieden ist zu wenig für die Gastgeber. Der SVE braucht drei Punkte, wenn er aus dem Tabellenkeller will.