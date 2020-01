Sind denn alle Menschen um uns „meschugge (verrückt)“ und wir die einzig Normalen – oder sind am Ende sogar wir selbst verrückt? Die genaue Antwort ist der mit zahlreichen Kabarettpreisen (unter anderem Publikumspreisträger der Tuttlinger Krähe 2018) ausgezeichnete Kabarettist und Comedian Frank Fischer dem Publikum in der Angerhalle am Freitagabend schuldig geblieben. Eines hat er aber von Beginn an problemlos geschafft: Den Gästen der kleinen, gemütlichen, erweiterten Wohnzimmerrunde, so Fischer, mit seinen Beiträgen unaufhörlich die Lachtränen in die Augen zu treiben.

Mit hintergründigem und bissigem Humor führte Frank Fischer den rund 100 Gästen alltägliche Situationen vor Augen, die dank seiner besonderen Beobachtungs- und Auffassungsgabe zu den skurrilsten und verblüffendsten Situationen führten. Dabei erkannte und kannte jeder im Zuschauerraum bestimmte Ereignisse. Egal ob man sich in der Warteschlage einer Supermarktkasse befindet, oder im Baumarkt am Infostand auf einen Mitarbeiter wartet, Fischer verstand es hervorragend durch verblüffende, schräge Gedankengänge, die absurdesten, groteskesten Situationen aufzuzeigen, um dann schnell mit völlig überraschenden Lösungen aufzuwarten.

Frank Fischer beobachtet alles um sich herum, saugt geradezu auf. Egal ob er durch die Fußgängerzone läuft, Nachrichten hört, Handy-Telefonate seiner Nachbarn belauscht, bei langen Bahnfahrten, „ich bin Vielfahrer“, die unmöglichsten Agentenstrategien entwickelt, oder als bekennender Wurstianer, die vegetarische Grillpartie von ehemaligen, guten Freunden sprengt. Für alle Situationen hat er eine verrückte Erklärung und Lösung parat.

„Egal ob Trump, Kim Jong-un, die Frau vor Ihnen an der Kasse, der Moderator der Morgensendung - ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft“, stellte Fischer augenzwinkernd fest. Wobei er den notwendigen Respekt nie vermissen ließ, oder nie in die sogenannte „unterste Schublade“ abrutschte.

Es war klasse, wie er die unterschiedlichsten Dialekte imitierte, oder stimmgewaltig bekannte Persönlichkeiten auf der Bühne präsentierte, wie er mit minimalster Gestik und Mimik die jeweiligen Situations-Bilder vor dem geistigen Auge seiner begeisterten Zuhöreraufleben ließ – und wie er es von Beginn an verstand, einen guten Draht zu seinem Publikum aufzubauen, es auf seiner Reise durch die urkomischen Alltagssituationen mitzunehmen.

Dem Publikum gefiel es, und es hielt sich den kurzweiligen Abend über „sprichwörtlich vor Lachen den Bauch“. Und es entließ den sympathischen „Verrückten“ erst nach drei lautstark eingeforderten Zugaben.