Editha Trefzer ist neu im Kreisvorstand

Mangelwirtschaft und Krisenmanagement in der Bildungspolitik sind die Schwerpunkte des Referats von Sandrina Vogt, Bezirksvorsitzende der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) Südbaden gewesen. In der Mitgliederversammlung sind auch verdiente Mitglieder geehrt worden.

Der GEW-Kreisvorsitzende Günther Thum-Störk begrüßte neben den zahlreichen Mitgliedern besonders die neue südbadische GEW-Bezirksvorsitzende Sandrina Vogt. Sie erläuterte die vielschichtigen Gründe für den Lehrkräftemangel mit mehr Schülerinnen und Schülern, eine hohe Zahl an Pensionierungen, zu wenig Studienplätzen und Stellenstreichungen. Dazu kommen vor allem die an Grundschulen fehlenden Schulleitungen und die für die Inklusion dringend erforderlichen Ressourcen.

Die Auswirkungen sind an den Schulen „hohe Arbeitsbelastung, Unterrichtsausfall, schlechtere Schülerleistungen, eine kaum funktionierende Inklusion“, und deutlich spürbar. Vogt betonte, dass die GEW hilft, Lösungsansätze in die Diskussion zu bringen, zum Beispiel durch den Ausbau multiprofessioneller Teams, die Beförderung nach A 13 für alle GHS-Lehrkräfte, die Qualifizierung von Nichterfüllern und die Weitergabe der PC-Betreuung an die Schulträger. „Die Mangelwirtschaft kann nur durch die frühzeitige Planung der Studienplätze und mehr Geld für Bildung beendet werden“, so Sandrina Vogt.

Im allgemeinen Teil der Mitgliederversammlung bedankte sich Thum-Störk bei der aus dem Kreisvorstand ausscheidenden Roswitha Mühlbach (vormals Grundschule Seitingen-Oberflacht) für ihre langjährige und tatkräftige Unterstützung und bei Bernhard Sum (vormals Schillerschule Tuttlingen) für sein großes Engagement als ÖPR-Vorsitzender beim Schulamt Konstanz/Tuttlingen, für die erfolgreiche Mitgliederwerbung und sein gutes Verhandlungsgeschick.

Bestätigt als Mitglied des Kreisvorstandes wurde Editha Trefzer, Pädagogische Assistentin an der Schillerschule Tuttlingen. Sie wurde einstimmig zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden der Personengruppe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gewählt. Die Vertreterin der Mitglieder im Ruhestand, Lieselotte Schmidt, ehrte Maria Schilling (60 Jahre), Margot Ulmer (40 Jahre) und Stefanie Pareth für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Thum-Störk schloss die Versammlung, nachdem er von Frieder Schray ein Geschenk als Dank für seine aufwändige Arbeit als Vorsitzender erhalten hatte, mit dem Hinweis auf die geplante Podiumsdiskussion zur Unterrichtsversorgung und den Veranstaltungen zur Realschule, zu den beruflichen Schulen und den Fachlehrkräften.