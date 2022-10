EBM Buschle besucht Ordensschwestern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Missionsschwestern von der unbefleckten Empfängnis Mariens; diese Ordensgemeinschaft mit insgesamt fünf Schwestern sind zwischenzeitlich eine feste Institution im Ortsleben von Nendingen und darüber hinaus. Die Ordensgemeinschaft in der Syro-malabarischen Kirche ist mit der römisch-katholischen Kirche uniert.

Der Orden wurde am 8. September 1962 von Pfarrer C.J. Varkey in Kulathuvayal in Indien mit 21 Kandidatinnen unter der Bezeichnung Schwestern der unbefleckten Empfängnis Mariensgegründet.

Dies nahmen die Nendinger Schwestern zum Anlass, dieses besondere Jubiläum in einer feierlichen Hl. Messe im Syro-malabarischen Ritus, die von Pater Manu und Pater Sabu zelebriert wurde, mit einem anschließenden Mittagessen zu feiern. Die Oberin in Nendingen Sr. Jeseline und ihre Vorgängerin Sr. Pius hatten den Bürgermeister eingeladen.

Der Gründer nannte angesichts der Armut von Familien und der Unterdrückung von Frauen als Ziel der Gemeinschaft: „Geht als Frauen zu den Frauen und helft!“ Ein Ziel, das heute mehr denn je Aktualität hat.

Am 18. Juli 1973 wurde die Gemeinschaft von Bischof Sebastian Valloppilly als Kongregation diözesanen Rechts im Bistum Tellicherry gegründet. Am 15. Oktober 1988 erhob Papst Johannes Paul II. den Orden zur Kongregation päpstlichen Rechts.

Die Hauptaufgaben des Ordens liegen vor allem in der Sozialarbeit, der Kranken- und Altenpflege, Schwestern ferner in der Seelsorge, Glaubensverkündigung und Gemeindearbeit.

In diesen Aufgaben sind die Nendinger Schwestern engagiert. EBM Buschle lobte die Arbeit der Schwestern, sie würden in Nendingen eine lange Tradition fortsetzen; er bezeichnet die Schwesterngemeinschaft als Segen und Glücksfall für die ganze Raumschaft. Er überbrachte auch den Dank des Oberbürgermeisters und überreichte Blumen und kleine Geschenke.

In Indien unterhält der Orden einige Exerzitienhäuser. Heute hat der Orden über 800 Schwestern, hauptsächlich in 144 Häusern in Indien, die in 25 Provinzen organisiert sind. Außerdem sind die Schwestern in den USA, in Italien und in Deutschland aktiv, wo die erste Niederlassung im Jahre 1972 errichtet wurde. In Deutschland sind zurzeit mehr als 50 Schwestern schwerpunktmäßig im Raum des Erzbistums Köln, in Aachen und Osnabrück und eben jetzt in Nendingen tätig.