E-Jugend spielt in Weilheim

Anfang Juli stehen im Jugendhandball zwei Termine an. Der TB Weilheim richtet ein Bezirksspielfest für die E-Jugend aus, in Schwäbisch Gmünd steht ein Kinderhandballkongress an.

Der TB Weilheim lädt am Samstag, 6. Juli, alle interessierten Handballmannschaften der Jahrgänge 2009 und jünger zum Bezirksspielfest der E- Jugend 4+1 auf dem Sportgelände in Weilheim ein. Es findet ein Turnier für die weibliche und ein Turnier für die männliche Jugend statt.

Das Spielfest setzt sich aus einem in Turnierform bestrittenen Handball 4+1 sowie FuNino-Spiel zusammen. Außerdem können die Mannschaften an einem Bewegungs- und Koordinationsparcours ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Der Erstplatzierte jedes Turniers erhält Eintrittskarten für den Vergnügungspark Tripsdrill (gestiftet vom HVW). Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Anmeldung an: Saskia Hipp, E-Mail: saskiahipp@kabelbw.de.

Im Rahmen des Kinderhandballkongresses am 7. Juli in der Sporthalle in der Katharinenstraße in Schwäbisch Gmünd, werden namhafte Referenten aus der Handballpraxis und Sporttheorie in verschiedenen Workshops die neue Kinderhandballkonzeption des Handballverbands Württemberg vorstellen.

Zu den Referenten gehören neben Markus Scherbaum (Autor des neuen DHB-Buchs zum Thema Kinderhandball) auch Landestrainer Nico Kiener, Till Fernow (ehemaliger Trainer VfL Pfullingen und Lehrer), Fred Eberle und Jutta Bryxi (beide Mitglieder des Lehrstabs beim Württembergischen Leichtathletikverband) sowie Claus Weller (Life-Kinetik-Trainer).

Der Kongress richtet sich an alle Trainer und Übungsleiter mit und ohne Lizenz. Die komplette Teilnahme am Kinderhandballkongress, bei dem bis zu drei verschiedene Workshops besucht werden können, wird mit sieben Einheiten für die Verlängerung der C- und B-Lizenz anerkannt.

Um 9.30 Uhr geht es mit der Begrüßung und dem Impulsvortrag los. Ab 11 Uhr können dann die verschiedenen Workshops besucht werden. Nach drei 90-minütigen Workshop-Runden wird gegen 17 Uhr die Verabschiedung stattfinden. Die Teilnahmegebühr inklusive Mittagessen und Getränk beträgt 70 Euro.

Weitere Einzelheiten sowie Informationen zur Anmeldung können der HVW Homepage entnommen werden. Anmeldeschluss ist der 16. Juni.