E-Bike- und Pedelec-Training

Immer mehr Menschen nutzen Pedelecs. Doch nach Angaben der Stadtverwaltung passieren mit den Elektrofahrrädern leider auch immer wieder Unfälle. Um diesem Trend entgegenzuwirken, bietet die Kreisverkehrswacht Tuttlingen in Zusammenarbeit mit der Seniorenarbeit Stadt Tuttlingen im Rahmen des Projektes „Aktiv und gesund – gerne und selbstbestimmt älter werden in Tuttlingen“ ein kostenfreies Training für Senioren an.

Der Kurs findet am Freitag, 14. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr statt und gliedert sich in einen Theorie- und Praxisteil. Helm und eigenes Pedelec müssen mitgebracht werden. Durchgeführt wird das Training bei der Jugendverkehrsschule Tuttlingen, Stadionstraße 12, von Polizeihauptmeister Holger Jauch. Bei schlechtem Wetter findet das Angebot nicht statt. Eine Anmeldung bei der Seniorenarbeit der Stadt Tuttlingen unter Telefon 07461 / 151 04 (auch Anrufbeantworter) oder 07461 / 99 395 ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt ist.