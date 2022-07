E-Bike-Fahrer nach Unfall verletzt

Im Einmündungsbereich der Tuttlinger Bodenseestraße und der Straße Tannenweg ist es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein E-Bike-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen hat.

Ein 76-jähriger Ford-Fahrer war laut Polizei auf dem Tannenweg in Richtung Bodenseestraße unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Bodenseestraße prallte der Mann mit einen von rechts auf dem Fuß- und Radweg herkommenden 26-jährigen E-Bike-Fahrer zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Ford entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro und am Fahrrad auf ungefähr 200 Euro.