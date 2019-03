Eßlinger Strick-Damen präsentieren ihre Produkte

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, das beweisen die fantasievollen Handarbeiten der zwölf Frauen, die sich jeden Dienstagabend von 19 bis 21 Uhr in der Pfarrscheuer in Eßlingen treffen.

Es wird gestrickt und gehäkelt und dabei entstehen Pullis, Tücher, Mützen, Schals, Socken, oder auch Dekorationsgegenstände in bunter Vielfalt und den unterschiedlichsten filigranen Mustern. Am Wochenende zeigten sie ihre Produkte in der Pfarrscheuer.

Sylvia Raible hatte vor sechs Jahren die Idee zu diesen Treffen und ist auch die Ansprechpartnerin, falls das eine oder andere Muster mal nicht klappt. „Stricken bedeutet für mich gleichzeitig abschalten vom Alltag“, erzählt sie lachend und bemerkt, dass sie abends nicht einfach nur so auf dem Sofa sitzen könne. Die Ausstellung findet bereits zum vierten Mal statt und die Gäste kommen nicht nur, um sich über die Handarbeiten zu informieren, die nicht verkauft, höchstens verschenkt werden, sondern auch, um Erfahrungen auszutauschen, sich Tipps für die eigene Handarbeit zu holen – oder ganz einfach, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen und einen Plausch zu halten.