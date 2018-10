Die Narrenzunft Eßlingen hat am vergangenen Freitagabend ihren 25. Geburtstag gefeiert. Die Mitglieder erinnerten an die Anfänge und feierten mit einem bunten Rahmenprogramm ein stimmungsvolles Jubiläum.

Der Auftakt gehörte am Freitag in der vollbesetzten Pfarrscheuer zwei kostümierten Narren, die das Eßlinger Hannesle verkörperten, das es seit der Vereinsgründung gibt. Einmarschiert sind sie mit den typischen Kennzeichnungen am Häs, wie ein grüner Hut, rotes Halstuch und Holz-Schatzkästlein – laut der Geschichte somit ganz wie das historische Vorbild Johannes Baptist Steinhauser gestaltet. Dieser galt als Eßlinger Original, als komischer Kauz und Narr. Mit dem traditionellen Hannesle-Lied bildeten die über 100 Anwesenden einen Chor und sangen „Mir drehet uns wie’n Kreisel um die oage Achs und singed ganz laut und mached Rabatz“, während die beiden Hannesle die Wörter in die Tat umsetzten.

Im Anschluss ergriff Zunftmeister Bernd Honold das Wort. Er betonte die gute Kontaktpflege zu den anderen Zünften aus den Ortsteilen.

Honold erinnerte zudem an die zurückliegenden Arbeiten am Zunft-haus, das der Verein 2004 erworben hat und bis heute Stück für Stück zu einem Vereinstreffpunkt umbaute. Die Veränderungen seien auch von außen sichtbar, wie durch einen neuen Anstrich und die Wandlung von einem ehemaligen Gemüsegarten hin zum Biergarten. Honold dankte allen Helfern für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden, die für den Umbau nötig waren. Das Zunft-haus habe sich zum „zentralen Treffpunkt“ der Eßlinger Narrenzunft entwickelt. Es müsse weiter an „einem Strang“ gezogen werden, damit die Zunft auch den 50. Geburtstag erleben könne, sagte er.

Gutes Miteinander betont

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck betonte in seinen Grußworten das gute Miteinander und die Pflege der Freundschaft zwischen den Narrenzünften aus den Ortsteilen und der Stadt. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gäbe es im Landkreis nirgendwo einen höheren Anteil an Hästrägern, wie in Eßlingen. Bis zu 70 Mitglieder schlüpfen jedes Jahr in das Hannesle-Häs.

Eßlingens Ortsvorsteher Hartmut Wanderer erwähnte, dass die Zunft das ganze Jahr über das Gemeindeleben begleite und dankte für „die tolle Vereinsarbeit“. Er sprach die Vereinsveränderung vor wenigen Jahren an, die nicht bei jedem auf Verständnis gestoßen sei. Die Zunft schaffte den bunten Abend ab und führte die Dorffasnet wieder ein. Grund dafür waren personelle Engpässe und ein hoher Aufwand für die Fasnetbegeisterten aus dem Ort. Seit mehreren Jahren erfreue sich die wieder zurück ins Leben gerufene Dorffasnet am Rosenmontag einer „großen Beliebtheit“. Er wünschte dem Vereinsvorstand weiterhin ein glückliches Händchen und überreichte zum 25. Geburtstag der Zunft den Ehrenteller der Gemeinde Eßlingen anBernd Honold. Die Narrenzunft ehrte bei der Jubiläumsveranstaltung zudem mehr als 30 Gründungsmitglieder, die einen Orden zum Umhängen erhielten.

„Theo und Manni“, ein Musiker-Duo aus Dürbheim, und Narrenfreunde sorgten mit Gitarre und Ziehharmonika für die musikalische Abwechslung. Der Zunftrat hatte obendrauf mit einem lustigen und kurzweiligen Auftritt viele Lacher auf seiner Seite. Der Schwäbische Albverein bewirtete die Gäste.