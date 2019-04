Eßlingen bekommt Tierkindergarten mit rollierendem System

Derzeit laufen bei der Stadtverwaltung die Einstellungsgespräche mit Erzieherinnen für den Kindergarten Eßlingen, in dem das Konzept der Tiergestützten Pädagogik umgesetzt werden soll. Der Start ist zum neuen Kindergartenjahr nach den Sommerferien geplant. Vorgesehen ist, die Tierpädagogik an die städtische Kindertagesstätte Haus der Familie anzukoppeln. Laut Stadtsprecher Arno Specht seien die ersten Reaktionen von Kindergarteneltern positiv ausgefallen. Derzeit feilt die Verwaltung aber noch am Konzept.

„Wir machen uns Gedanken, ob wir es etwas ändern sollen“, sagt Specht. Bislang sehen die Pläne zur Wiederbelebung des seit August 2017 geschlossenen Eßlinger Kindergartens so aus, dass immer eine Gruppe mit Kindern zwei Wochen in Eßlingen sein wird und danach acht Wochen im Haus der Familie in Tuttlingen. Fünf Gruppen gibt es insgesamt, die in einem rollierenden System abwechselnd in den Tierkindergarten dürfen. Im weitläufigen Gelände in Eßlingen sollen Hasen, Schafe und andere Haustiere leben. Gelegentlich werden auch Ponys und Hunde zu Besuch kommen, so die Pressestelle der Stadt.

Nun werde überlegt, ob man diesen Rhythmus so abändert, dass sich vier Wochen im Tierkindergarten und 16 Wochen im Haus der Familie ergeben. Der Stadtsprecher begründet das mit pädagogischen Überlegungen. Innerhalb von vier Wochen sei es einfacher, eine Beziehung zu den Tieren aufzubauen und Projekte durchzuführen.

Kinder fahren mit dem Bus

16 Wochen am Stück in Tuttlingen – „Das ist absolut neu und ich gehe davon aus, dass das in Eßlingen nicht für positive Stimmung sorgen wird“, sagt Eßlingens Ortsvorsteher Hartmut Wanderer, ohne dass er einer Diskussion vorgreifen wolle. Denn gerade das Konzept, dass die Eßlinger Kinder in ihrer Heimat den Kindergarten besuchen, habe ihm gut gefallen. So sei der Tierkindergarten zumindest anfangs verstanden worden, ergänzt er. „In der Sitzungsvorlage für die Ortschaftsräte und die Tuttlinger Räte war das nicht eindeutig erkennbar“, findet er. Denn laut Stadtverwaltung sei von vorneherein geplant gewesen, dass es ein rollierendes System für den Besuch der Tiere im Kindergarten Eßlingen geben wird, quasi als Außenstelle des Hauses der Familie, in das auch die Eßlinger Kinder mit einbezogen werden.

Um dieses Konzept umzusetzen, wird es einen Bustransfer geben. Vorgesehen sind Betreuungszeiten von 7 bis 14 Uhr. Die Eltern können ihre Kinder in der jeweiligen Einrichtung ihrer Wohngemeinde abgeben. Ab 7.30 Uhr fährt der Bus, um die Tuttlinger Kinder nach Eßlingen zu bringen und die Eßlinger Kinder ins Haus der Familie. „Da ist Puffer drin“, sagt Specht zu den Fahrzeiten. Eine Stunde später fahre der Bus nochmal die Runde.

Grundsätzlich hat der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg signalisiert, dass dieses Konzept genehmigungsfähig ist. „Wir können mit gutem Gewissen Leute einstellen“, sagt Specht. Die endgültige Einwilligung, so schreibt es der Gesetzgeber vor, erfolgt erst dann, wenn das Personal und deren Qualifizierung feststeht.

Und was geschieht, wenn ein Kind aus dem Haus der Familie partout nicht in den Tierkindergarten will? Oder nicht kann, weil es eine Tierhaarallergie hat? Das müsse im Einzelfall besprochen werden, so der Stadtsprecher. Zwingen könne man keinen, zumal, wenn gesundheitliche Bedenken vorliegen würden.