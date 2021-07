Dylan Yeo wechselt zu Dragons de Rouen

Der Eishockey-Verteidiger Dylan Yeo wechselt von den Schwenninger Wild Wings zum französischen Erstligisten Dragons de Rouen.

Der Verteidiger spielte seit 2014 durchgängig in Deutschland. Nach vier Jahren bei Straubing sowie einer Saison bei den Iserlohn Roosters, lief der Kanadier zuletzt zwei Jahre für die Wild Wings auf. Nach insgesamt 338 Erstligaspielen (49 Tore/110 Vorlagen) zieht es den Linksschützen nun nach Frankreich zu den Dragons de Rouen. I

n der ersten Saison bei den Wild Wings hatte der Kanadier viele leichtfertige Puckverluste. Er schien dann seinen Schlendrian abgelegt zu haben. Leider kehrte der in Form von sich häufenden Fehlpässen aber in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison immer wieder zurück. Yeo, der am Freitag seinen 35. Geburtstag feiert, machten läuferisch starke Gegenspieler arg zu schaffen.