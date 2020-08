Durchhausens Otmarskirche soll aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Am Wochenende haben sich rund 30 Boote auf dem Bodensee miteinander vertäut. Dutzende Menschen feierten auf und an der "Boots-Burg" dann mit Musik und schwammen im Wasser, etliche Drohnenbilder zeigen die "Wagenburg" aus Booten mittlerweile im Netz.

Laute Musik, Schwimmer im Wasser und Dutzende tanzende Menschen an Bord der Boote: Ein Video der Party, die am Samstag vor Langenargen im Bodensee stattfand, zeigt schließlich Bilder, die in Corona-Zeiten manchem vielleicht unangemessen vorkommen.