Gleich zwei Mal innerhalb kürzester Zeit ist die Durchhauser Feuerwehr vor 75 Jahren Richtung Schura ausgerückt. Am Freitag, 20. April 1945, griffen Jagdbomber mit Bordwaffen Schura an. Drei Häuser gingen in Schura in Flammen auf.

Grund dieses Angriffs war der Durchzug von deutschem Militär. Anderthalb Monate vorher wurde Schura ebenfalls angegriffen. Auch hier kam die Durchhauser Wehr ihrer Nachbargemeinde zu Hilfe. Am Sonntag, 4. März 1945, um 10 Uhr vormittags fielen dort acht Spreng- und hunderte von Stabbrandbomben. Vier Häuser in Schura brannten vollständig ab. Dies berichtet die Durchhauser Dorfchronik.

Durchhausen selbst blieb im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe verschont. Die Dorfchronik berichtet detailliert, dass durch die Detonationen von feindlichen Bomben in Hochemmingen im Frühjahr 1944 auch in Durchhausen Häuser zitterten, und auch in den Tuninger Wald fielen Bomben, welche Bodentrichter mit bis zu zehn Metern Durchmesser und vier bis fünf Metern Tiefe erreichten. Im Februar 1945 fiel im Waldteil Kohlerstöckle eine Sprengbombe, die sechs Bäume umriss. Gebäude und Menschen in Durchhausen kamen dabei nicht zu schaden.