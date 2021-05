Durchhausener wandern mit Waldameise Erwin

Lust auf eine unterhaltsame Wanderung mit Waldameise Erwin? Sicher bietet eine kurze Rundwanderung in Durchhausen nette Abwechslung in den Pfingstferien. Das Familienteam der Durchhauser Ortsgruppe des Albvereins hat sich dafür einiges einfallen lassen. Es gibt viele interessante und abwechslungsreiche Erlebnisstationen zu erkunden. Starten kann man beim Parkplatz am Riedwiesensee oder am Parkplatz an der Kreisstraße Richtung Talheim. Die Strecke ist mit Waldameise Erwin ausgeschildert und das Insekt lädt ein, den Wald mit vielen Sinnen wahrzunehmen. Einige Stationen erfordern Fingerspitzengefühl, während bei anderen statt Geschicklichkeit auch Köpfchen gefragt ist. Spielerisch kann man die Natur erfahren und erleben. Mit der Spinne Thekla weben, auf Raupe Lilly balancieren, sich im Weitsprung mit Tieren messen, Baumringe zu zählen und vieles mehr ist gefragt. Wichtig ist, mit offenen Augen dem Weg zu folgen. Der Rundweg ist etwa drei Kilometer lang und die Stationen sind selbsterklärend.