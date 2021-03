Durchhausener Unternehmen ehrt zwölf langjährige Mitarbeiter

Wenn man die Betriebszugehörigkeiten aller Mitarbeitenden in Jahren zusammenrechnet, kommt Interflex auf einen Spitzenplatz der diensterfahrensten Unternehmen am Ort: Erst kürzlich wurden in der Durchhausener Datensystem-Schmiede zwölf Dienstjubiläen mit zusammen 285 Jahren Firmengeschichte gefeiert, so eine Pressemitteilung.

Das Unternehmen wurde vor knapp 50 Jahren gegründet: als laut Mitteilung „visionäre Idee“ des Unternehmensgründers Willi Haller, der die Arbeitszeit flexibilisieren wollte. Damals – 1974 und lange vor der digitalen Revolution – sollten Geräte und Systeme für variable Arbeitszeiten entwickelt und vertrieben werden; und die Zeit dafür war offensichtlich so reif, dass das Konzept erfolgreich war. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Interflex laut Mitteilung „vom Pionier zum Marktführer“; vom ersten Firmensitz mit zehn Mitarbeitenden im Rathaus ging es über einen kurzen Sprung nach Weigheim zurück nach Durchhausen, wo auf dem 1991 erworbenen Firmengelände heute rund 100 Mitarbeitende in allen Sparten tätig sind. Entwicklung und Produktion sind in der Großwiesenstraße ebenso beheimatet wie Einkauf, Service, Vertrieb, IT, Customer Care oder Dokumentation und Qualitätssicherung.

Einige der Mitarbeiter, die seit 2014 zur Unternehmensgruppe Allegion gehören, sind seit den 1970er Jahren dabei – in der Formulierung von Durchhausen als „zweiter Heimat“ steckt „längst mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit“, so die Mitteilung. „Man sieht daran ganz deutlich, dass wir keine Hire-and-Fire-Company sind, in der sehr kurz gedacht wird“, sagt Standortleiter Patric Anhold. „An den 30- und sogar 40-jährigen Dienstjubiläen wird ganz klar, welche Kultur wir hier pflegen: Alles ist sehr langfristig und wir haben mit unseren Mitarbeitenden ein fast schon familiäres Verhältnis.“

Und auch für die Zukunft sieht sich Interflex in Durchhausen gut aufgestellt – trotz Corona. Die Auftragslage sei gut, und Patric Anhold blickt zuversichtlich nach vorn: „Wir sind guter Dinge, dass wir 2021 stark starten können.“