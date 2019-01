Durchhausener Sternsinger sind bereit für ihre Tour

Ein buntes Treiben hat kürzlich im Durchhausener Pfarrhaus geherrscht. 20 Personen tummelten sich im Pfarrsaal, um sich für das Sternsingen bereit zu machen. Schon lange vorher war Marina Feger im Einsatz, um Termine, die Ausstattung der Sternsinger und vieles mehr zu organisieren.

Sie ist seit 2003 im Jahr ihrer Erstkommunion als Sternsingerin dabei und hat vor Jahren die Verantwortung von Maria Sasse übernommen. Unterstützt wird sie schon fast zehn Jahre von Lisa Wintermantel. Bettina Schrenk kümmert sich seit vergangenem Jahr um die Kostüme.

Ein eingespieltes Team sind die drei, als sie die Mädchen und Jungen zur Aktion begrüßen und die Abläufe besprechen. Beim ersten Treffen wurden die vier Gruppen eingeteilt. Nun wurden die Texte und Lieder geübt und es erfolgte die Anprobe. Die Durchhauser Gewänder werden im Pfarrhaus gelagert. Bis alle Kinder eingekleidet sind, verstreichen knapp zwei Stunden. Der siebenjährige Timo Baier ist das erste Mal dabei. „Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr mit meinem Bruder gemeinsam mitlaufen kann.“

Die Schwestern Sophia und Anna Walter sind schon geübte Sternsinger. „Mir gefällt am besten, dass wir Geld für arme Kinder sammeln“, erzählt Anna. Sophia ergänzt: „Viele Leute freuen sich richtig über unseren Besuch.“ Lorena Lutz ist das vierte Mal Sternsingerin und freut sich besonders darauf, die Häuser zu segnen und das Segenszeichen an die Haustüren anzubringen. „Da kann man das ganze Jahr sehen, dass wir das Haus besucht haben.“

„Unsere Vorbereitungen sind immer sehr aufwändig“, erzählt Marina Feger. „Es fängt schon Wochen vorher mit der Bestellung der Unterlagen an, dann werden die Kinder eingeladen und dann geht es erst richtig los. Gleichzeitig mit der Anprobe wird der Gottesdienst mit den Sternsingern vorbereitet. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Essen, dieses will auch vorbereitet sein und am Ende wird alles wieder gewaschen und verpackt fürs nächste Jahr. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Vorbereitung ist sehr intensiv, es gibt viel zu organisieren und an vieles muss gedacht werden, aber es macht und das ist besonders wichtig – viel Spaß.“

Die „Heiligen“ auf Zeit sind nun ausgestattet und es kann losgehen. In Durchhausen werden alle Häuser von den Sternsingern besucht und wer möchte, bekommt den Segen „Christus segne dieses Haus – Christus mansionem benedictat“.



