Durchhausener pflanzen Zwetschge

Zum 17. Mal in Folge hat die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Durchhausen gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein einen Baum gepflanzt– anlässlich des Tag des Baumes. Dazu fand sich eine große Gruppe auf dem Scheckenbühl zusammen. Die Wahl fiel dieses Jahr auf die Zwetschge „Haganta“ – auch die Aromapflaume genannt.

Dieser Baum zählt zu den ertragreichsten Sorten. Ursprünglich stammt die „Haganta“ aus England und ist eine Unterart der Pflaume. In ihrer Rede erläuterte Yvonne Ganter, Vorsitzende der Durchhauser Ortsgruppe des Albvereins, auch die Schwierigkeit, einen Streuobstbaum zu erwerben und sie erinnerte daran, dass im Volksglauben des Mittelalters der Baum als Spender frischen Lebens und der Fruchtbarkeit galt.

Der Tag des Baumes hat in Durchhausen lange Tradition. Bereits 1967 wurde der erste Tag des Baumes von der Ortsgruppe des Albvereins erstmals in Durchhausen gefeiert. Damals wurde ein Brunnen erstellt und eine Birke gegenüber vom Friedhof gepflanzt. In den Folgejahren ist die Tradition wieder eingeschlafen und wird seit 2004 wieder jährlich gemeinsam mit dem OGV gepflegt.