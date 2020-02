Durchhausener Kinder sind närrisch

Am Rosenmontag ist traditionell Kinderfasnet in Durchhausen – und da hat der Narrensamen gezeigt, was er kann. Bewirtet wird die Party seit Jahren von der Jugendfeuerwehr. Gertrud Schlecht gelang es wieder, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Viel Applaus belohnte die kleinen Künstler in der vollbesetzten Halle für ihr abwechslungsreiches und teilweise selbst vorbereitetes Programm. Traditionell eröffnete der Fanfarenzug mit der Scheckengarde den Nachmittag. Bravourös tanzten die feschen Mädels. Durchs Programm führten Anna und Sophia Walter sowie Philipp und Maximilian Schlecht. Einen fetzigen Tanz zeigten die Mädchen und Jungs der Kinderturngruppe. Julia Wintermantel und Chiara DeSimone tanzten sich in die Herzen der Zuschauer. Töchter durften ihre Väter schminken, das gab viel Gelächter. „Durchhausens Next Top Models“ erhielten viel Beifall. Und am Ende zeigten die HipHopMädels ihr Können. Ergänzt wurde das Unterhaltungsprogramm durch eine Schminkecke und eine Polonaise. So konnte sich der Narrensamen richtig austoben. Und bei so guter Unterhaltung, gepaart mit hausgemachten Kuchen, war es nicht nur für die kleinen Narren ein schöner Rosenmontag, nein auch für alle Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins sowie Bürgermeister Simon Axt.