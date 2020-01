Durchhausener Haushalt 2020 ist „gesund“

Stadtkämmerer Henninger von der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen hat den Haushaltsplan der Gemeinde Durchhausen für 2020 vorgestellt. Insgesamt konnte er laut Pressemitteilung von einem „gesunden Haushalt“ berichten. Die geplanten Erträge liegen bei 2,672, die Aufwendungen bei 2,729 Millionen Euro.

Dies bedeute, dass die Abschreibungen von 358 700 Euro um 56 985 Euro „nicht in Gänze erwirtschaftet werden können“. Es handle sich hierbei aber zunächst um eine Planzahl. Er plane lieber etwas vorsichtiger und setze Ausgaben eher etwas höher und Einnahmen etwas niedriger an, so Henninger. Das tatsächliche ordentliche Ergebnis im Jahr 2018 lag zum Beispiel bei 255 824 Euro, womit neben den Abschreibungen noch zusätzlich eine gute viertel Million Euro erwirtschaftet werden konnte.

Zu den Investitionstätigkeiten sagte Henninger, dass insbesondere durch die hohen Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) und dem Ausgleichstock bei den Investitionen sogar ein Überschuss von 29 550 Euro erzielt werden könne. Es sei keine Kreditaufnahme vorgesehen. Vielmehr soll neben der ordentlichen Tilgung eine Sondertilgung im Umfang von 78 500 Euro erfolgen.

Der Schuldenstand der Gemeinde werde sich von 586 250 Euro zum 31. Dezember 2019 auf 1,127 Millionen Euro bis 31. Dezember 2023 verändern. Hierin enthalten sei eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 im Umfang von 750 000 Euro, die bisher nicht in Anspruch genommen wurde.

Ein Gemeinderat merkte an, dass insbesondere die Entwicklung der Schulden Teile der Bevölkerung verunsichern könnten. Bürgermeister Axt führte hierzu aus, dass die Gemeinde das Neubaugebiet Breitwiesen weiter erschließen werde. Außerdem seien in den Schulden der Grunderwerb für das Neubaugebiet Geren sowie Schlossgärten und das Gewerbegebiet Großwiesen enthalten. Dies seien alles Ausgaben, die über eine spätere Veräußerung der Grundstücke wieder zurückfließen würden und deren Wert die Schulden weit übersteige.

Auch seien in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 Ansätze enthalten, über die man sich unterhalten müsse, ob sie realistisch seien. Beispielhaft nannte er 300 000 Euro für ein Straßensanierungsprogramm. Sicherlich sei es nicht zukunftsträchtig, jährlich knapp 20 000 Euro für das Flicken von Schlaglöchern auszugeben. Aber zur Wahrheit gehöre halt auch, dass, sollten die betreffenden Straßen ordentlich hergestellt werden, diese zum Erschließungsbeitrag veranlagt werden müssten. Von Bürgern einen Erschließungsbeitrag zu verlangen für eine Straße, an der diese im Zweifel seit 70 Jahren wohnen, halte er für schwierig. Gegen den Willen der betroffenen Bürger wolle er die Straßen nicht herstellen, womit er die Ausgabe dieser 300 000 Euro für unrealistisch halte. Auch seien für eine Schönbachrenaturierung 200 000 Euro eingestellt, deren Umsetzung er nicht akut sehe. Es wäre daher laut Mitteilung gegebenenfalls ratsam, in einer Haushaltsklausur die einzelnen Ausgaben durchzugehen und Streichungen vorzunehmen. Grund zur Beunruhigung sehe er jedenfalls bei weitem nicht.

Ein anderer Gemeinderat ergänzte, dass auch er angesprochen worden sei, ob sich die Gemeinde die ganzen anstehenden Investitionen sowie die wachsenden Personalausgaben im Rathaus und Kindergarten leisten könne und bat Henninger um eine Einschätzung. Er sagte, dass die Gemeinde insgesamt finanziell gut dastehe und sich die anstehenden Investitionen sowie die Personalausgaben durchaus leisten könne. Bei den Investitionen würden die hohen Zuschüsse aus dem ELR helfen und für die Erwirtschaftung der Abschreibungen habe er eine Anpassung der Hebesätze vorgeschlagen. In Summe bereite ihm der Haushalt in Durchhausen keine Sorgen, so Henninger.

Ein weiterer Gemeinderat erkundigte sich über die Finanzierung des Kindergartens. Henninger sagte, dass sich dieser nach dem Haushaltsplan 2020 zu 227 200 Euro aus Landesmitteln, 232 450 Euro aus Gemeindemitteln und 69 800 Euro aus Elternbeiträgen finanzieren würde.

Nach diesen Beratungen verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 einstimmig.