Durchhausener Gesangverein besteht seit 70 Jahren

Vor 70 Jahren, am 21. April 1951, haben sich einige Männer im Gasthaus „Zum Hirschen“ getroffen und gründeten einen Männerchor unter dem Namen Gesangverein Harmonie Durchhausen. Patenverein wurde der Liederkranz aus Trossingen. Leider ruht derzeit die Durchhauser Sangesfreude, wie auch bei vielen anderen Chören, und so gibt es dieses Jahr wohl kein Jubiläumskonzert.

Bereits 1910 war in Durchhausen innerhalb des damaligen Turnvereins eine Sängerriege gegründet worden. Diese war sehr aktiv und hielt regelmäßige Singstunden ab. Die Leitung hatte Leopold Schrenk. Als 1914 der Erste Weltkrieg begann und viele Sänger zu den Waffen gerufen wurden, musste das Singen eingestellt werden. Parallel gab es in Durchhausen einen gemischten Kirchenchor.

Die Gründungsmitglieder der Harmonie waren Bürgermeister Johannes Höfler, der 1. Vorsitzender wurde, Andreas Schrenk, Heinrich Engesser, Ottmar Schorpp, Leopold Schrenk und Alfred Schrenk, der zum Chorleiter gewählt wurde. Damals war Alfred Schrenk erst 26 Jahre alt und bereits Kirchenchordirigent. 2. Vorsitzender wurde Johann Engesser, Schriftführer war Johann Ganter, Kassierer wurde Arthur Reich, und das Amt des Beisitzers übernahm Johann Hagen. Bei der Gründungsversammlung traten dem Verein spontan 68 Mitglieder bei, davon 40 aktive Sänger.

Eines der ersten Lieder, das der Chor vortrug, war der Chorsatz „Frühling am Rhein“. Bereits ein Jahr später konnte durch Spenden eine Fahne zum Preis von 1360 DM angeschafft werden. Die Fahnenweihe wurde mit einem Festwochenende und Kinderfest vom 7. bis 9. Juni 1952 gefeiert. Fähnrich war Gottfried Schrenk mit seiner Fahnenwache Erwin Liebermann und Kurt Höfler.

In all den folgenden Jahren war der Verein sehr rege. In den 60er Jahren gründete Alfred Schrenk einen der ersten Kinderchöre im Sängergau Schwarzwald. Anfang der 70er Jahre wurde der Männerchor durch fehlenden Zugang vor eine ernste Krise gestellt. Nach erfolgloser Sängerwerbung schloss sich der Männerchor mit dem Kirchenchor zusammen. Alfred Schrenk war bis zu diesem Zeitpunkt Dirigent beider Chöre und so wurde aus dem reinen Männerchor der gemischte Chor Harmonie Durchhausen.

Viele erfolgreiche Jahre folgten, und so entstand auch unter anderem die Schönbachtäler Chorgemeinschaft aus Frohsinn Schura, MGV Oberflacht und Harmonie Durchhausen. Das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Harmonie war einer der größten Erfolge von Alfred Schrenk.

2002 gab Schrenk den Chor in jüngere Hände. Chorleiterin wurde Gisela Schmid aus Vöhringen. Der Chor erlebte eine Renaissance. Sie animierte Charlotte Schäfer aus den Reihen des Chores zur Teilnahme am Vizechorleiterkurs. Und als Gisela Schmid nach drei Jahren aus familiären Gründen aufhören musste, ermunterte sie Charlotte Schäfer, den Chor zu übernehmen. Seit Sommer 2005 ist Charlotte Schäfer nun Chorleiterin, und der Chor erfuhr eine neuerliche Renaissance. Schäfer erweiterte 2007 den Verein um das „Chörle SON(N)DERBA(A)R“. Charlotte Schäfer versteht es mit ihrer humorvollen Art die Sängerinnen und Sänger zu motivieren und hatte bislang eine glückliche Hand bei der Auswahl der Chorliteratur. Der Gesangverein und das Chörle waren bis Corona nicht aus dem Durchhauser Ortsgeschehen wegzudenken und umrahmten fast alle weltlichen und kirchlichen Gemeindefeiern im Dorf.

Quelle des Textes: Unterlagen der bereits verstorbenen Schriftführerin Toni Schwarz und die Chronik der Gemeinde Durchhausen.