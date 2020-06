Durchhausen verabschiedet Kirchengemeinderäte

Zu einem Festgottesdienst wurde der Sonntagsgottesdienst in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ am vergangenen Sonntag in Durchhausen. Ausgeschiedene Kirchengemeinderäte wurden verabschiedet.

„Nimm Dich nicht zu wichtig, aber setz’ alles auf Gott!“ – mit diesem Leitsatz aus der Predigt verabschiedete Pfarrer Schmollinger die ausgeschiedenen Kirchengemeinderäte und bedankte sich ausführlich für deren vielfältigen Talente und Fähigkeiten und vor allem die Arbeit, die sie für die Kirchengemeinde geleistet haben. „Mit Herzblut und Liebe haben Sie Ihr Amt als Vorsitzende gelebt“, dankte Pfarrer Thomas Schmollinger der Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Eva Hagen, für ihre Arbeit.

Für Gerda Merz und Ulrike Lutz gab es ebenfalls ein Dankeschön und viel Applaus für ihr Wirken im Gremium. Konrad Baier hatte sich wieder zur Wahl gestellt und wird weiterhin als Kirchengemeinderat aktiv sein. Ihm wurde in Abwesenheit ebenfalls gedankt.