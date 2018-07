Durchhausen unterliegt Seedorf 0:8 - Wolny erzielt sieben Tore

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald erwiesen sich die Angreifer am achten Spieltag schussfreudig. In sieben Partien fielen 40 Treffer. Spitzenreiter bleibt weiterhin der SV Villingendorf, der im Lokalderby beim SV Waldmössingen ein 2:2 erreichte.

Die Verfolger des Spitzenreiters, SV Seedorf (8:0 beim SV Durchhausen) und die FSV Schwenningen (4:1 bei der SpVgg Trossingen), landeten klare Auswärtserfolge. Weiterhin auf der Stelle tritt dagegen der SC 04 Tuttlingen, der sich beim FV 08 Rottweil II mit einem 3:3 zufrieden geben musste. Weiterhin auf ein Erfolgserlebnis wartet Aufsteiger SV Wurmlingen, der am Samstagnachmittag gegen den SV Rötenberg mit 0:1 unterlag. Der SV Herrenzimmern feierte beim 8:1 gegen den Tabellenvorletzten FV Fatihspor Spaichingen den ersten Saisonsieg.

SV Wurmlingen - SV Rötenberg 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 (2.) Joschka Joos. - Zuschauer: 50. - Schiedsrichter: Christian Hausding (Hartheim). Auf dem Hartplatz in Wurmlingen erwischten die Gäste einen Start nach Maß und erzielten bereits in der 2: Minute durch den wiedergenesenen Joschka Joos den Siegtreffer. Wurmlingen hatte insgesamt mehr Spielanteile und am Ende auch ein Chancenplus, doch Schwächen beim Torabschluss verhinderten zumindest einen Punktgewinn. Die Gäste verlegten sich nach der Pause aufs Kontern und trafen in der Schlussphase den Pfosten.

FV 08 Rottweil II - SC 04 Tuttlingen 3:3 (0:1). - Tore: 0:1 (35.) Alexander Wipf, 0:2 (56.) Matthias Weinmann, 1:2 (65.) Marius Otte, 2:2 (67.) Florian Geiger (Elfmeter), 3:2 (83.) Alexander Bytsch, 3:3 (84.) Matthias Weinmann (Elfmeter). - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Philipp Wagner (Sindelfingen). - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte für Cem Gürsoy (90./SC 04). Nach starkem Beginn mussten die Gäste am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. Mit einem abgefälschten Freistoß sorgte Alexander Wipf für die knappe Pausenführung der Donaustädter. Nach der Halbzeit legten die Gastgeber ihre anfängliche Zurückhaltung ab, mussten aber durch Matthias Weinmann zunächst das 0:2 hinnehmen. Trotz der scheinbar sicheren Führung gab der Sport-Club das Spiel aus der Hand und musste innerhalb von zwei Minuten zwei Treffer zum 2:2 hinnehmen. Nachdem Bytsch (83.) das 3:2 erzielte, glich Torjäger Weinmann eine Zeigerumdrehung später per Strafstoß zum 3:3 aus. In der Schlussminute hatten die Gäste Glück, als die Hausherren nur den Pfosten trafen.

FC Epfendorf - SV Seitingen-Oberflacht 5:2 (1:2). - Tore: 0:1 (9.) Manuel Ilg, 1:1 (30.) Thomas Fiedler, 1:2 (44.) Florian Mink, 2:2 (50.) Thomas Fiedler, 3:2 (65.) Dominik Friedrichs, 4:2 (75.) Daniel Bantle, 5:2 (86.) Danijel Kovacevic. - Zuschauer: 160. - Schiedsrichter: Jan Kunz (Unterkirnach). Der SVSO war fast eine Stunde die klar überlegene Mannschaft und stand am Ende mit leeren Händen da. Der Grund war für Trainer Jäger nach dem Spiel die eklatante Abschlussschwäche: “Wir hätten aufgrund unserer klaren Torchancen, das Spiel bis zur Pause zu unseren Gunsten entscheiden müssen“, ärgerte sich Jäger. Taten sie aber nicht und mussten nach der 2:1-Pausenführung im zweiten Spielabschnitt noch vier Treffer zur am Ende zahlenmäßig deutlichen 5:2-Niederlage hinnehmen.

SV Durchhausen - SV Seedorf 0:8 (0:2). - Tore: 0:1 (4.) Martin Moosmann, 0:2 (35.) Marco Tümpel, 0:3 (55.) Fabian Herbst, 0:4 (59.) Marco Tümpel, 0:5 (68.) Manuel Haag, 0:6 (74.) Daniel Roth, 0:7 (80.) Martin Moosmann (Elfmeter), 0:8 (86.) Daniel Roming. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Michael Ledl (Bad Waldsee). Die ersatzgeschwächten Gastgeber mussten erneut Lehrgeld bezahlen und kassierten gegen die in allen Belangen überlegene Elf von Spielertrainer Ralf Schneider acht Gegentreffer. Nach nunmehr acht Spieltagen hat der SVD nun schon 34 Gegentore kassiert, was für den weiteren Saisonverlauf nichts gutes erahnen lässt.

SV Herrenzimmern - FV Fatihspor Spaichingen 8:1 (2:2). - Tore: 1:0 (14.) Boris Wolny, 2:0 (36.) Sebastian Schneider, 2:1 (38.) Ümit Ötztürk (Elfmeter), 3:1 (53.), 4:1 (65.), 5:1 (71.), 6:1 (78.), 7:1 (86.). 8:1 (90.) alle Boris Wolny. - Zuschauer: 220 . - Schiedsrichter: Frank Bugiel (Dauchingen). Die Gäste konnten nur vor der Pause mithalten und lagen bis dahin mit 2:1 im Hintertreffen. Nach der Pause spielten die Gastgeber wie aus einem Guss gegen die nun desolat wirkende Rudinski-Elf. SVH-Torjäger Boris Wolny erzielte allein sieben Treffern, was es in der Bezirksliga bisher noch nie gab.

SpVgg Trossingen - FSV Schwenningen 1:4 (0:2). - Tore: 0:1 (10.) Stefan Ringgenburger, 0:2 (43.) Lukas Kuzmicki, 0:3 (48.) Stefan Ringgenburger, 1:3 (49.) Harry Braun (Elfmeter), 1:4 (88.) Özgür Solmaz. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Haldun Aksakal (Schopfloch). Die Gäste waren beim Ausnutzen ihrer Torchancen effizienter als die Gastgeber und landeten somit einen verdienten Erfolg. Zwei Abwehrfehler der Musikstädter nutzten die Gäste durch Ringgenburger und Kuzmicki zur 2:0-Pausenführung aus. Nach dem 0:3 der Mooskicker gelang Harry Braun per Strafstoß das 1:3. Die Gastgeber hatten danach optische Vorteile, doch die Gäste blieben gefährlich und Solmaz (88.) sorgte per Elfmeter für den 1:4-Endstand.

SV Waldmössingen - SV Villingendorf 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 (1.) Christian Höllerich, 1:1 (55.) Tobias Heizmann, 1:2 (70.) Christian Höllerich, 2:2 (80.) Djordje Zec. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Stefan Fauser. - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte für Zec (87./SVW). Mit einem leistungsgerechten Remis endete das Lokalderby. Waldmössingen hatte mehr Spielanteile, doch die Gäste zeigten die bessere Spielanlage. Der Spitzenreiter lag zweimal in Führung, was aber dennoch nicht zum „Dreier“ reichte. In der 89. Minute hatten die Gäste die Möglichkeit zum Siegtreffer, doch Sven Kiener scheiterte mit einem Strafstoß an SVW-Schlussmann Jens Schlegel. (rn)