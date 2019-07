Durchhausen und Gunningen feiern gemeinsamen Aufstieg

Grund zu feiern hat es in Durchhausen gegeben: Die 1. Fußballmannschaft der Spielgemeinschaft Durchhausen/Gunningen ist in die Kreisliga A aufgestiegen. Bürgermeister Simon Axt nahm dies zum Anlass, die Mannschaft samt Trainer Werner Stelter einzuladen. Nach einem kurzen Redenreigen von Gastgeber Bürgermeister Simon Axt, Bürgermeisterin Heike Ollech aus Gunningen, Vorsitzendem der SV Durchhausen Harald Bury, Vorsitzendem des TSV Gunningen Uwe Buschle bedankte sich Spielführer Dominik Müller für die Einladung und berichtete von der großen Motivation im Team. Fröhlich wurde noch bis in die späten Abendstunden auf den Aufstieg angestoßen. Gemeinsam über den Aufstieg freuten sich (von links): Bürgermeisterin Gunningen Heike Ollech, Bürgermeister Durchhausen Simon Axt, Vorstand SVD Harald Bury, daneben hinten im roten T-Shirt Trainer Werner Stelter, neben Stelter hinten rechts Vorstand des TSV Gunningen Uwe Buschle, dazwischen die Mannschaft, Dritter von rechts Abteilungsleiter Fußball vom SVD Jochen Blust, dahinter sein Stellvertreter Axel Haller und ganz rechts Gert Haller, Jugendleiter des SVD.