Durchhausen startet mit Zunftball in die Fasnetsaison

Rund ist es am Samstag in der Durchhauser Narrhalla gegangen. Zum Zunftball der Durchhauser Narrenzunft sind mehr als zwölf Narrenzünfte und Musikgruppen aus der Umgebung gekommen.

Eröffnet wurde der Abend mit einem Überraschungsauftritt der neu formierten Narrenzunft-Jugend. Gekonnt und mit viel Humor moderierte der Vorsitzende der Narrenzunft, Ralf Schrenk, den Abend.

Die Guggenmusiken übertrafen sich in Lautstärke und Krawall. Das Publikum ließ sich mitreißen und so brodelte es am frühen Abend in der Narrhalla. Die Mädels der Showtanz-Garde der Narrenzunft „Klein Bayern“ aus Fluorn Winzeln hatten es leicht, die Stimmung zu halten. Bis tief in die Nacht gab es lautstarkes Programm. Die „Zwei Hofemer“ aus Spaichingen, zwei richtige Musikspezialisten, hielten die gute Stimmung. „Wir sind stolz auf unseren Zunftball. Die Stimmung ist super und die Halle ist seit vielen Jahren immer voll. Was will man mehr?“, so Schrenk. „Dieses Jahr sind wieder sehr unterschiedliche Gruppen unserer Einladung gefolgt und diese Mischung ist schon ein Garant für die gute Stimmung hier. Schade ist, dass wir aus Platzgründen einigen Gruppen sogar absagen mussten.“ So startete der Durchhauser Fasnetauftakt sogleich mit einem Höhepunkt.